Život s endometriózou bolí. Navíc může vést k neplodnosti

Příběh Ludmily: Moje problémy ostatní ignorovali O tom, jaké potíže endometrióza přináší, ví své i pětadvacetiletá novinářka Lída Hamplová. Nemocí trpí od svých dvanácti let. "Moje menstruace bývaly silné a extrémně bolestivé, trvaly vždy alespoň týden. Často jsem ani nebyla schopna vstát z postele. Bylo těžké vysvětlit to třeba učitelce tělocviku," vzpomíná na tehdejší dobu Ludmila Hamplová. Od dětské lékařky a gynekoložky se dozvěděla pouze to, že podobné problémy mají všechny ostatní dospívající dívky. "Až v osmnácti jsem podstoupila první laparoskopii a poprvé uslyšela diagnózu endometrióza." Poté Ludmila absolvovala další tři operace a opakovanou hormonální léčbu. Po čase se však srůsty objevily znovu. Přes všechna trápení se po skončení jedné radikální léčby Ludmile podařilo otěhotnět. "Nemoc se bohužel za pár měsíců po porodu vrátila a udeřila v plné síle. I když u většiny pacientek těhotenství projevy nemoci na čas nebo dokonce navždy utlumí, u mě se tak bohužel nestalo. Naštěstí je to více než rok od poslední operace, kdy mi bylo zavedeno nitroděložní hormonální tělísko, a já jsem teď bez problému. Jenom nikdy nevím, kdy se endometrióza zase vrátí," konstatuje mladá žena.