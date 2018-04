Život přece začíná po čtyřicítce...

13:43 , aktualizováno 13:43

Tvrzení, že život začíná ve 40, je prý pověra. Život v tomto věku ani nezačíná, ani nekončí, ale v podstatě se zpomaluje, tvrdí vědci. Podle výzkumu Britské psychologické společnosti po dosažení 40 let klesá schopnost lidí soustředit se a pamatovat si takové zdánlivě banální věci, jako jsou jména nebo telefonní čísla. "Život je docela dobrý tak zhruba do 40 let. Potom nastává soustavný pokles, který trvá až do věku kolem 80 let," míní profesor psychologie Keith Wesnes.