Život na „psí knížku“ má svá pro i proti. Stejně jako svatba

Typickou českou neprovdanou matkou je žena se základním vzděláním z ekonomicky slabého regionu, kterou si partner nebyl ochotný vzít. Tyto ženy rodí 80 % z mimomanželsky narozených dětí.

Zatímco počet uzavřených manželství u nás loni meziročně klesl, procento dětí přicházejících na svět mimo manželský svazek se podle údajů Českého statistického úřadu zvýšilo. Jako ostatně každý rok za posledních dvacet let.

Čtyř žen s různými přístupy k manželství jsme se zeptali na jejich osobní pohnutky. Vdát se, či ne?

1. Nejdřív manželka, až poté matka

"Přišlo mi jako samozřejmost se vdát a žádné jiné alternativy neřešil ani manžel," vzpomíná Jana Š., která otěhotněla, jak bylo dříve "normální", až dlouho po svatbě.

Svatba pro ni má především symbolický význam, romantický důkaz a vyznání se před ostatními, že spolu dva lidé počítají do budoucna. Sňatek zároveň posílil její víru v sebe i v manžela, že "když přijde krize nebo o klobouček cvrkne nějaké pokušení, nebude už ani pro jednoho z nás tak jednoduché sbalit si fidlátka a utéct."

Pokud by si ji manžel nechtěl tenkrát vzít, po několika letech soužití na psí knížku by nejspíše znervózněla. "Ale kdyby se mnou chtěl mít dítě, brala bych to jako signál, že se mnou plánuje soužití dlouhodobě," zkouší si představit pro ni skoro nepředstavitelnou situaci Jana Š.

Manželství jí vyhovuje i z praktických hledisek. Všichni se jmenují stejně, vyřizování formalit je jednodušší, pohodlné je i případné dělení majetku na polovic, i když to je prý to poslední, o čem při vstupu do svazku přemýšlela.

2. Těhotná nevěsta

Dřív se situaci, ve které se vdávala Jana J., říkalo: "Museli se vzít." To už ale dávno neplatí. Svobodné matky dnes

Proč svobodné matky RODÍ děti Publikace "Děti na psí knížku? Mimomanželská plodnost," kterou vydal v roce 2007 Sociologický ústav AV ČR, uvádí tyto důvody: * neochota partnera uzavřít manželství – ženy s nižším vzděláním řeší dítětem nejistotu ohledně budoucího vztahu, * liberální hodnoty – neprovdané matky s vyšším vzděláním si chtějí udržet vlastní nezávislost a manželství je pro ně formalita, * pragmatické finanční motivy – matkám ze slabších sociálních skupin se zvýší sociální dávky, když nepřiznají, že žijí s partnerem, což by s manželem neprošlo.

skoro nikoho nepohoršují. "Rozhodla jsem se vstoupit do instituce manželství pod vlivem těhotenských hormonů," přiznává Jana J., proč se po deseti letech spokojeného soužití s partnerem bez papíru nakonec rozhodla vdát. A to i přesto, že ji vždy děsila představa, že by si měla nějakého muže vzít.

Manželský svazek pro ni přestavuje především ukrutný závazek, který je spojen s bezpodmínečným očekáváním šťastného života. "Tato kombinace je pro mne naprosto skličující," vysvětluje svůj postoj dnes už vdaná matka.

Rozdíl v soužití před svatbou a po svatbě u nich prý žádný nenastal, snad jen obě tchýně jsou teď klidnější. Nicméně Jana J. si uvědomuje, že oddací list jí dal jisté majetkové jistoty, o které však ani předtím neměla obavy. Je si jistá, že právě s jejím partnerem by se dokázali v případě rozchodu rozumně vypořádat. Jak však sama podotýká, ostatním to nedoporučuje: "Je to na vlastní nebezpečí!"

3.Svobodná matka s partnerem

Markéta H. žije v klasickém soužití na psí knížku už osm let. Se svým dlouholetým partnerem čeká druhé dítě, ale o vdavkách nepřemýšlí. "Při prvním těhotenství mne napadlo, že by bylo praktičtější jmenovat se stejně," vybavuje si matně okamžik, kdy o svatbě na krátko uvažovala. Dnes se těší na druhé miminko a o manželství už vůbec nepřemítá. "Tuhle starost nechávám příteli," uzavírá pro ni zdá se naprosto nedůležité téma Markéta H.

Z jejího pohledu k manželství nemá ani žádný teoretický důvod. Dosud prý nepocítila žádné nevýhody, že nemá s otcem svých dětí uzákoněný vztah. I kdyby byla vdaná, byla by úplně stejně jako teď na mateřské a přítel by chodil do práce. Vzhledem k tomu, že uznal otcovství a žijí jako rodina, má Markéta H. i stejné nároky na přídavky od státu, jako kdyby byla vdaná. Rozdíl vidí možná jen v tom, že se v případě krize odchází z partnerského vztahu jednodušeji.

4. Těhotná, zatím svobodná

Kam se narodí dítě Evy Z., zda do rodiny zpečetěné manželstvím, či do volného svazku, se teprve ukáže. Eva Z. by se vdávala ráda. Sama o sobě říká, že je dost konzervativní. "Vyrůstala jsem a žiju v rodině, kde se manželský svazek osvědčuje po generace," vysvětluje svou důvěru v tuto pro ni důležitou tradici. Otázkou je, jak se ke svatbě postaví její už jednou rozvedený partner, kterého by předchozí negativní zkušenost mohla od dalšího sňatku odradit. Zatím prý o svatbě uvažuje spíše právě kvůli své partnerce a nastávající mamince.

Usnadnit rozhodování by mu mohlo i to, že Eva Z. nevidí ve svatbě nic společného "s financemi, právními a úředními věcmi". Nedělá si nároky na partnerův majetek, ale ani by si nepřála uzavření předmanželské smlouvy. Od partnera, se kterým se rozejde, zkrátka už nic nechce. A zatím ho nechce ani nutit do svatby.

Výzkum: ženy se chtějí vdávat

Autoři knihy "Děti na psí knížku? Mimomanželská plodnost v ČR" zjistili, že pouze malá část svobodných českých matek zcela odmítá manželství. Většina neprovdaných matek se vdávat chce, i když většina až po předchozím nesezdaném soužití na zkoušku.

Výhody statusu svobodné ženy si sice považují především vysokoškolsky vzdělané ženy, ale v reálu jsou právě ony nejkonzervativnější. Připadá na ně jen 20 % procent mimomanželsky narozených dětí. Typickou českou neprovdanou matkou je tak podle výzkumu autorů knihy žena se základním vzděláním z ekonomicky slabého regionu, kterou si partner nebyl ochotný vzít. Tyto ženy rodí 80 % z mimomanželsky narozených dětí.

Zákony straní manželství

Který druh soužití upřednostní ze svého právnického pohledu rodinná advokátka, je zřejmé. "Účastníci klasického manželství mají na základě zákona větší zabezpečení, než partneři žijící spolu na tzv. psí knížku," potvrzuje JUDr. Julie Janatová praktické výhody manželství. Zákon podle ní mimo jiné pamatuje v případě rozvodu na výživné manželky i vypořádání společného jmění manželů, a to do posledního detailu. Ve své praxi už prý vypořádávala i pavouka bydlícího u rozváděných manželů na WC. "Pavouk připadl nakonec pánovi, ale zda si ho opravdu odnesl, nevím," vypráví právnička.

Zákon chrání manželku lépe než partnerku i v případě náhlého úmrtí manžela. Následné dědické řízení je pro manželku jednodušší. Zkrátka, nikdo ji nevyhodí z manželova bytu na ulici, jako by se mohlo stát pouhé partnerce, na kterou by nebyl byt napsán. Z ryze materiálního pohledu dává tedy ženě vstup do manželství větší jistoty.

Pohled rodičovský už tak radikální rozdíly neskýtá. Jsou-li oba rodiče zapsáni v rodném listu dítěte, jsou na tom po právní stránce stejně manželé i partneři.

"Rodiče jsou jednou rodiče a oba mají ze zákona právo na výchovu dítěte, povinnost ho vyživovat a zabezpečovat mu co nejlepší podmínky pro život," shrnuje JUDr. Janatová situaci v obou typech rodiny. Svobodná matka se tak nemusí obávat, že by její partner a otec dítěte nemohl přijít na třídní schůzku, informovat se v nemocnici o zdravotním stavu dítěte a podobně.

Při soužití na "psí knížku" právnička Julie Janatová doporučuje, aby si partneři jasně upravili:

* rodičovskou zodpovědnost – tzn. komu je dítě svěřeno do výchovy a kolik by na něj měl ten druhý přispívat,

* rozdělení majetku – dohodnout se, kdo si co při rozchodu vezme, a v případě větších investic (stavba domu, koupě bytu) o tom sepsat dohodu u advokáta, nebo notářský zápis.

Ať se chceme vdávat, či ne, manželství má nesporné praktické výhody například při vypořádávání společného majetku manželů či nároků na dědictví.

I když na rozchod či rozvod aktuálně žádná nemyslíme, nemůžeme ho nikdy vyloučit. A právě manželství je jakousi nenápadnou pojistkou, která spravedlivě chrání naše děti i nás a díky které si můžeme bezstarostně užívat svůj v současnosti spokojený vztah.

V soužití na "psí knížku" musíme na všechny důsledky rozchodu pamatovat samy, na druhou stranu ukončit se dá takový vztah snadněji. Už víte, čemu vy řeknete své "Ano"?

Co je lepší?