Život čtenářky připomíná horor. Pomůžeme to změnit!

Redakce se chce postupně ke všem příběhům vracet. Naposledy v prosinci, kdy by vám ráda představila jednu nekuřačku, jednu štíhlou studentku, jednu usmířenou rodinu... Uvidíme.

Mezi desítkami dopisů a e-mailů, které do redakce dorazily je i následující příběh Alexandry Koudelákové.

Alexandra Koudeláková: Chci vrátit svému životu řád

Věk: 53 let

Povolání: pojišťovací poradkyně

Bydliště: Olomouc



Svůj život přirovnává paní Alexandra k uličce plné lidí, kde si do ní každý kopne. Dnes už je s tím smířená a v klidu vypočítává všechny kopance, které musela snést.

Začalo to hororovým manželstvím, pokračovalo úmrtím těžce nemocné matky, o kterou se doma starala, léčením drogově závislého syna a finančními problémy. Tečkou byla nedávná krádež auta, které splácí na leasing a které potřebuje pro svou práci.

Nejvíc starostí jí v posledních letech přidělával třicetiletý syn Tomáš. Může za to podle ní z velké části jeho otec, který synovi v letech dospívání nebyl oporou, protože se o něj ani jeho starší sestru nijak nezajímal. Alexandra vzpomíná na manžela jako na žárlivého sobce, který celé rodině dělal ze života peklo. Když byly děti ještě malé, našel si milenku, rozvedl se a o rodinu se dál nestaral.

„Sliboval, že se za námi staví v pátek, ale ten pátek trval třeba půl roku. A to přitom bydlel v paneláku jen o tři vchody dál,“ říká Alexandra. Děti to podle ní nesly velmi těžce a důsledkem toho bylo, že syn po otcově smrti před sedmi lety propadl drogám a alkoholu.

Trvalo dlouho, než si Alexandra jako matka připustila, že něco takového potkalo právě její dítě. Společně s dcerou po nějakém čase syna přesvědčila, aby nastoupil na léčení. Jak sama říká, jeho návrat si představovala jako Hurvínek válku.

„Myslela jsem, že to zvládne, najde si práci, bude vydělávat, splatí mi dluhy a všechno se spraví. Trvalo ale skoro dva roky, než si našel pořádnou práci,“ vzpomíná na synův návrat z léčebny.

Teď začíná syn opět normálně žít. Pracuje jako automechanik a jeho matka je na něj pyšná: „Jsou s ním velice spokojeni a on konečně vidí, že když pracuje, tak má i uznání.“

Alexandra nepůsobí jako nějaký chudák, který běduje nad tím, co ho v životě potkalo. O svých trápeních vypráví s klidem, s nadhledem i s trochou ironie. Se vším se dokázala nějak poprat, ale stálo ji to dost sil. Cítí se unavená a vyčerpaná. Chce pokračovat dál, jen neví jak.

Potřebuje se uklidnit, uspořádat svůj život, najít zase denní i pracovní řád a novou motivaci do zaměstnání i do života. Sama připouští, že neví, jestli to zvládne, ale je přesvědčená, že něčí rada a dozor pro ni budou velkým povzbuzením.

Patronka: Iva Moravcová. Zabývá se mimo jiné psychologií práce a motivační psychologií. Má na to úspěšnou firmu. Paní Alexandře se pokusí vrátit ztracenou rovnováhu, vytvořit pro ni denní harmonogram a správně ji motivovat pro práci.