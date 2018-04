UKÁZKA: Třicetiminutová kuchařka ukazuje, jak si pochutnat bez lepku

Knížka Život bez pšenice nastartovala diskuzi o jídelníčku bez lepku a její pokračování se k ní obrací. Pro ty, kteří nečetl první díl, stručně shrnuje to nejpodstatnější a pak se zabývá tím podstatným - co tedy jíst a jak vařit. Od hlavních jídel po dezerty.

UKÁZKA Kuře Alfredo na pečené červené paprice

Konečně si můžete připravit bezpšeničnou, bezmléčnou verzi kuřete v krémovité omáčce Alfredo, která i v této zdravé podobě výtečně doplňuje chuť pečené červené papriky.



Doba přípravy 10 minut

Celková doba 25 minut



Na 4 porce



1 konzerva (420 g) kokosového mléka

1 velká pečená červená paprika (ze sklenice), nasekaná nahrubo

3 balení (každé 250 g) nudlí shirataki fettucine, propláchnutých a scezených

2 lžíce extra panenského olivového oleje

500 g kuřecích nudliček (z prsíček), nakrájených na dvoucentimetrové kousky

1/2 lžičky mořské soli

3 stroužky rozmačkaného česneku

1/2 hrnku nastrouhaného parmezánu

2 lžíce nasekané čerstvé bazalky

V mixéru nebo na kuchyňském robotu smísíme kokosové mléko s paprikou. Mixujeme 1 minutu a poté odstavíme stranou. Fettuccini připravíme podle návodu na obalu a scedíme. Mezitím ve velkém kastrolu na středně silném plameni rozpálíme olej. Přisypeme kuřecí kousky, posolíme a restujeme asi 5 minut, do té doby, než maso začne pozbývat růžový nádech. Přidáme česnek a ještě 1 minutu mícháme a vaříme. Poté do jídla přijde odstavená směs z kokosového mléka a papriky.

Na stejném plameni vše přivedeme k varu. Nyní plamen zmírníme a 5 minut necháme slabě vřít. Přimícháme sýr s bazalkou a vaříme ještě 2 minuty nebo tak dlouho, dokud omáčka mírně nezhoustne.

Na závěr přidáme fettucini a prohazováním je obalíme.

Na jednu porci: 441 kalorií, 30 g bílkovin, 6 g uhlohydrátů, 34 g celkového tuku, 22 g nasyceného tuku,2 g vlákniny, 503 mg sodíku

UKÁZKA Gratinovaná růžičková kapusta

Růžičkova kapusta je univerzální surovina nad všechny jiné. Pokud s ní ještě nemáte žádné zkušenosti, přiučte se na tomto jídle. Je to pouze jeden z mnoha způsobů, jak si na ni můžete pochutnat — tentokráte v gratinované úpravě.

Podobně jako u všech 30minutových jídel se nenechte ošálit máslem a sýrem: bez pšenice a dalších nezdravých ingredienci jde toto jídlo perfektně dohromady se zásadami štíhlé linie a zdravého životního stylu.

Doma ji rád servíruji s lehčími bílkovinami — bílými rybami nebo kuřecím masem.

Doba přípravy 5 minut

Celková doba 30 minut



Na 4 porce



500 g čerstvých růžičkových kapustiček, půlených

1 hrnek vody

3 lžíce másla

1/4 hrnku mandlové mouky tmavé nebo bílé

1/4 hrnku + 3 lžíce nastrouhaného parmezánu

1/4 lžičky mořské soli

1/4 lžičky mletého černého pepře

1/2 hrnku smetany ke šlehání

Troubu předehřejeme na 205 stupňů Celsia. Zlehka vymastíme pečicí nádobu o objemu 2 litry.

Růžičkovou kapustu nasypeme do misky, vhodné do mikrovlnné trouby, a přilijeme vodu. Zakryjeme ji a 5 minut vaříme na vysoký výkon. Potom kapustičky důkladně scedíme a třesením promícháme s 1 lžící povoleného másla. Mezitím v menší misce smísíme mandlovou mouku, 1/4 hrnku sýra, sůl a pepř. Zbylé dvě lžíce másla po malých kouscích nakrájíme do moučné směsi a hnětačem těsta nebo dvěma vidličkami je rozmělníme, dokud nám nevznikne drolivá směs.

Na dně pečicí nádoby rozvrstvíme kapustičky. Zalijeme je smetanou a rovnoměrně posypeme drolivou posypkou. Ozdobíme ji zbývajícími 3 lžícemi sýra.

Kapustičky vložíme do trouby a pečeme 20 minut nebo tak dlouho, až se horní vrstva potáhne zlatohnědým odstínem a vyskáčou na ní bublinky.

Na jednu porci: 310 kalorií, 10 g bílkovin, 13 g uhlohydrátů, 26 g celkového tuku, 14 g nasyceného tuku, 5 g vlákniny, 365 mg sodíku

UKÁZKA Pekanovo-ananasové zákusky

Zdání klame — tyhle mrňavé „kousky“ akorát na jedno sousto jsou ve skutečnosti pěkně syté. Dětem budou připadat legrační a roztomile, ale to jim nic neubírá na eleganci; bez obav je můžete podávat i ve společnosti dospělých.



Doba přípravy 15 minut

Celková doba 15 minut + čas na vychlazení



Na 30 kousků



1 hrnek pomletých pekanů

3 lžíce rozpuštěného másla

1 konzerva (250 g) drceného ananasu, scezeného

250 g krémového sýra, při pokojové teplotě

15 rozpůlených pekanů

sladidlo odpovídající 1/4 hrnku cukru

Jestliže používáte sladidlo s většími granulkami, jako je xylitol, před použitím ho 30 vteřin pomixujte v mixéru, abyste získali jemnější prášek. Potom postupujte dál podle receptu.

Plech nebo větší tácek vyložíme 30 malými kousky pečicího papíru. Ve středně velké míse smísíme mleté pekany, máslo a sladidlo. Suroviny důkladně promícháme. Vezmeme lžíci a rovnoměrně těsto naklademe na papírky, načež je vlhkými prsty nebo lžící lehce přimáčkneme. Potom je dáme stranou.

V další míse smícháme ananas a krémový sýr. Opět pečlivě promísíme. Tuto směs rovnoměrně naklademe na pekanové placičky a každou ozdobíme 1 půlkou pekanu. Nejméně na 30 minut dáme zákusky vychladit.

Na jeden kousek: 77 kalorií, 1 g bílkovin, 2 g uhlohydrátů, 8 g celkového tuku, 2,5 g nasyceného tuku, 1 g vlákniny, 34 mg sodíku