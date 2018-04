Život bez popelníku

Neztrapnit se před lidmi, na nichž mi záleží, je bezesporu dobrým důvodem, proč si už nikdy nezapálit, nicméně je pouze jedním z tisíců možných. Odborníci totiž tvrdí: co člověk, to jiný motiv. Na tom, jaký je, ani zbla nezáleží - důležité je, aby byl opravdový, a tedy silný. Lehká koketerie, momentální nápad či nesmělá zkouška prostě nestačí. Toho, kdo hodlá dát cigaretám vale, čeká totiž rozloučení se závislostí sociální a psychickou a většinou i fyzickou. Je proto nutné umět si ze všeho nejdřív odpovědět na celkem prostou otázku: PROČ UŽ NE?

Nenechte se zaskočit

K nekuřáctví vede cesta svízelná, jak ví každý kuřák, neboť jen málo je takových, kteří se na ni už alespoň jednou nevydali. Pokud jste ovšem došli toliko za humna a udělali zas čelem vzad, někde byla chyba. Když ne hned ve volbě správného motivu, pak nejspíš v nedostatku informací nasbíraných před startem. Čím víc totiž víte o tom, co všechno vás vlastně v následujících týdnech a měsících čeká a proč, tím méně můžete být zaskočeni. Nemohu usnout? Trápí mě zácpa? Vztekám se bez příčiny? Už je to tady...

Ocitne-li se potom člověk nečekaně v úzkých, zhřeší obvykle myšlenkou, kterou pražská lékařka Eva Králíková považuje pro neúspěch za zcela klíčovou: "Začne nostalgicky vzpomínat na to, jak mu bylo prima, když ještě kouřil. A to bývá konec všech předsevzetí."

Jestli to tedy myslíte sami se sebou a s kouřením doopravdy, pak až do konce svých dnů vzpomínejte na kouření jako na cosi odpudivého, co vám přinejmenším požíralo bankovky, plíce i čas.

Scénář s sebou...

Pan Pavel přijímal ve své realitní kanceláři desítky klientů denně. Nikomu z jeho spolupracovníků nepřišlo divné, že při delších jednáních odbíhá do vedlejší místnosti, aby zájemcům něco oxeroxoval. Pan Pavel ovšem věděl, že tak činí až od té doby, co přestal kouřit. Dříve získával čas na odpověď rozvážným zapálením cigarety...

I paní Dagmar proměnila svůj ranní rituál tak, aby se vyhnula cigaretě, která ho den co den po více než dvacet let zakončovala: začala snídat vestoje a černou kávu nahradila bílou. Její dlouholetá přítelkyně, překladatelka, si pro změnu texty, na nichž pracovala, začala dávat napravo od počítače, kde donedávna trůnil popelník...

"Zejména během třech prvních měsíců odvykání je důležité, aby lidé změnili všechny své každodenní stereotypy, v nichž měla cigareta své místo," upozorňuje doktorka Králíková. "Stačí zdánlivé maličkosti: začít pít jiný druh kávy z jiného hrnku a přestat ji či naopak začít sladit, po jídle hned vstát od stolu a vrhnout se na nádobí nebo si jít vyčistit zuby... Vyplatí se také si předem vymyslet, jak se chovat ve standardních situacích v zaměstnání, třeba na poradě či o polední pauze. A do třetice je důležité vědět, co odpovím každému, kdo mi nabídne cigaretu, a čím zareaguji na typické kuřácké hecování typu 'ještě jedna tě nezabije'. Většina kuřáků už totiž dneska ví, že kouření je hloupost, a proto se bojí, aby v tom nezůstal ve svém okolí sám."

Bez tabáku, ale i bez kil

Lidi, kteří tvrdí, že od chvíle, co odložili cigarety, tloustnou jako diví, nelze podezřívat z nadsázky. Důvody existují hned dva. Pod tím prvním se skrývají tyčinky, bonbony, oříšky či brambůrky, které dokáží byť jen na okamžik zaměstnat nervózní prsty a zahálející ústa.

S hrozbou nadbytečných centimetrů by však měli počítat i ti, kteří odolají svodům lahodných náhražek. Příčiny jsou čistě fyziologické. Nikotin urychluje střevní peristaltiku (ne nadarmo chodí kuřáci na "velkou" po pár šlucích). Nedostane-li ovšem tělo svou dávku, nasadí proti vaší vůli zbraň silného kalibru - zácpu. Kromě toho, že je nepříjemná sama o sobě, se navíc potrava zdržuje déle v organismu, a ten z ní odebere mnohem víc látek. Tento začarovaný kruh zhusta poslouží jako smyčka utahující krk mnoha začátečníkům: Než tohle, to si radši zapálím...

Než ale tohle, je rozumnější udělat třeba totéž co pan Jaroslav: "Jakmile jsem dostal chuť na cigaretu, šel jsem krájet jablka na křížaly. Ty jsem pak musel sušit, obracet je a třídit, a tak jsem měl zase na co myslet. A jedl jsem je od rána do večera, což mělo další výhody - jednak jsem po nich netloustl, jednak jsem neměl zácpu."

Sebelepší křížaly ale nezachrání od nadbytečných kil toho, kdo spolu s posledním šlukem razantně nezmění celý svůj dosavadní životní styl ve prospěch střídmosti a pohybu.

Nic se však nemá přehánět, dodala by jistě paní Jiřina. Dala totiž na rady zkušenějších, že nejlepší je nechat kouření na začátku delší dovolené, a rázovala šumavskými kopci bez pravidelných "rauchpauz" po celé dva týdny tak vehementně, až si uhnala zánět žil v noze. Zbavit se bolestí v lýtku bylo však rozhodně méně obtížné než zbavit se vazala jménem nikotin.

Kdo obvykle nevydrží

- kdo nepřestal ze své vůle, ale na přání někoho jiného

- kdo vsadil na slabou motivaci

- kdo čekal, že ho kouření zbaví něco jiného než vlastní úsilí, například žvýkačka či náplast

- kdo se aktivně nesnažil změnit své návyky, životní styl, image

- kdo na cigaretu po celou dobu vzpomínal spíš s láskou než s odporem

- kdo podlehl přesvědčení, že se už závislosti na nikotinu zcela zbavil, a proto mu už jedna vykouřená cigareta nemůže vadit