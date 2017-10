Z Američanky je profesionální mořská víla. Zbavila se tak mindráků

Už od mládí fascinoval Kari Robertsovou podmořský svět a také příběh malé mořské víly. Tehdy ještě netušila, že se její vášeň promění v životní styl. Dnes tráví s rybím ocasem ve vodě několik hodin denně a zdá se, že nemůže být šťastnější.

„Pamatuji si stříhání látky, připínáčky a šití na stroji na kuchyňském stole mojí babičky,“ svěřila se Kari internetovému magazínu s tím, že od té doby, co jí byly čtyři roky, pravidelně vyráběla s babičkou a matkou kostým mořské panny.

Aby si mohla splnit svůj dětský sen, odstěhovala se ze státu Oregon na Havaj a v roce 2009 se pustila do výroby mořského ocasu. Šupinu po šupině vlastnoručně sešívala k sobě, dokud nebyl kostým hotový. Přes 400 hodin práce se vyplatilo a její nová identita byla na světa. Už to nebyla Kari Robertsová, ale Mořská víla Kariel.

„Cítila jsem silné vnitřní volání, abych se stala opravdovou mořskou vílu, která plave s rybami v oceánu,“ svěřila se listu Daily Mail.

Nebylo to pouze splnění dětského snu, co Kari lákalo stát se mořskou bytostí. Byla to pro ni především cesta, jak se vyrovnat s nízkým sebevědomím a negativní příjímáním sama sebe. Kari totiž trpí centrální poruchou zpracování zvukového signálu. Ve škole si ji kvůli tomu spolužáci dobírali, takže není divu, že se cítila velmi nejistá a postrádala sebeúctu.

„Vždycky jsem milovala mé alter ego - hlučnou, zábavnou, sebevědomou rybu ve srovnání s mým přirozeně stydlivým chování,“ vysvětluje.

Zábavná ryba se z ní vlastně stala poté, co začala vystupovat ve vlastní vodní show v jednom z havajských hotelových resortů. Užívá si tak pozornosti diváků a léčí si tím své mindráky z dětství.

„Moje show se jmenuje Statečná mořská víla a pomáhá dětem a rodičům získat sebevědomí, které je potřeba ke šťastnějšímu životu,“ popisuje Kari, která nemá o nadšené fanoušky nouzi.

Soustavně vylepšuje nejen kostýmy, ale také show, při které plave společně s rybami v oceánu. Dokonce vytvořila i několik videí, které stejně jako fotky umisťuje na sociální sítě.