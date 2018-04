Držte mi palce, vzkazuje čtenářům 99letá Zita Kabátová

Jako překvapení dostala paní Zita živou kapelu. "Nic staršího jste tam neměly?" spustila z vesela oslavenkyně na mladičké hudebnice poté, co jí zahrály Bugatti Step. Vzápětí slečny pochválila a zajímala se o jejich hraní. Sama se v mládí věnovala nejen divadlu, ale také hrála na klavír.

"Hraje jim to. A jaký jsou nohatý," podivila se diva stříbrného plátna, která se na vrcholu kariéry sama objevovala na svou dobu v odvážných kostýmech. "Jsem celá paf. Já se teda mám. Ještě mi chodí hrát."

Dívčí jazzové kvarteto KvarKet ze Základní umělecké školy na Vinohradech přišlo zahrát stále energické paní Zitě jako dárek od syna Jiřího, který v současnosti žije v Los Angeles.

"Zbytek mi zahrajete příští rok," rozloučila se s kapelou, "však máme čas."

Herečka Zita Kabátová oslavila 99. narozeniny. (27. dubna 2012, Praha)

"Hlavně vydržet," říká slavná herečka a již dnes se těší na oslavu svých stých narozenin. "To bude za chvilku, je to za rohem."

Velká hvězda filmového plátna žije již několik let v léčebně dlouhodobě nemocných, energie a zájem o okolí jí ale rozhodně nechybí. "Já se držím. Není to jednoduché, ale zvládneme to. Držte mi palce," vzkazuje oslavenkyně.

I přes svůj velmi požehnaný věk srší dobrou náladou a zajímá se o dění ve světě. Během svého pobytu v nemocnici napsala i několik knih, o svém životě, oblíbených pejscích i vaření.

Zita Kabátová se narodila 27. dubna 1913 v Praze v rodině architekta Bena Kabáta, on i jeho žena Anna hráli ochotnické divadlo. Malá Zita, jejímž strýcem byl první český filmový herec Josef Šváb-Malostranský, se sama na divadelních prknech objevila v roce 1926.

O deset let později získala svou první filmovou roli ve snímku Světlo jeho očí. Od té doby natočila úctyhodných 70 filmů, poslední dva v roce 2009 - Pamětnice a Hodinu nevíš ... Kvůli dvěma filmům v němčině nesměla po válce 25 let filmovat, v 70. letech pracovala jako vedoucí několika pražských kin. Jejími filmovými partnery byli mj. Vlasta Burian, Jan Pivec, Oldřich Nový, Jaroslav Marvan či Gustav Nezval.

Dvakrát se vdávala, první manžel Jerry Král pracoval v Indii a v Londýně, paní Zita nikdy nedostala vízum, proto se pár na dálku rozvedl. Svou životní lásku, veslaře a olympionika Jiřího Zavřela poznala již v mládí, brali se však až v roce 1956 po jeho návratu z vězení v Jáchymově, kde strávil deset let. O rok později se jim narodil syn Jiří, to bylo paní Zitě 44 let.

Od října 2005 po zlomenině krčku žije Zita Kabátová v léčebně pro dlouhodobě nemocné v pražském Motole. Napsala tu několik knih včetně svých memoárů a kuchařky.