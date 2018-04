Žít zdravě nemusí být drahé

VÍTE, ZA CO SE VYPLATÍ UTRÁCET? • Kvalitní potraviny

Kvalitní potraviny jsou sice dražší, na druhou stranu přejídání také není zdravé, takže jich nakonec může stačit méně. • Zdravý nábytek

Dobré židle a postele jsou základem, kdo na nich škudlí, zadělává si na potíže s pohybovým aparátem, protože svaly a klouby na špatném nábytku trpí. • Ortopedicky vhodná obuv

Zapomeňte na boty z tržišť či second handu, je to šetření na nesprávném místě. Vyplatí se koupit boty přímo v prodejnách zdravotnických potřeb, mnohé z nich vypadají moderně. • Měřič krevního tlaku

Tlak kolísá během dne, a proto by si jej lidé s vysokým tlakem měli měřit sami doma. Přístroj je k mání v prodejnách zdravotnických potřeb v ceně od 1550 korun. • Gymnastický balon

Na míči mohou sedět nebo cvičit děti - naučí se správnému držení zad. Dospělí mohou dělat totéž - aktivně předejdou bolestem zad. Cena se pohybuje od 500 do 830 korun. • Měřič hladiny krevního cukru

Aby diabetikům jejich nemoc nekrátila život, měli by si měřit hladinu cukru v krvi. Vyplatí se jim proto přístroj za zhruba 5000 korun, na který jim může přispět i pojišťovna. • Elektrický kartáček na zuby

Pomocí tohoto přístroje si snáze správně vyčistíte chrup. Kartáček pořídíte například v prodejnách zdravotnických potřeb nebo v lékárnách v ceně od 270 do 2600 korun. • Elektronický teploměr

Klasické teploměry jsou křehké, snadno se rozbijí, obsahují vysoce toxickou rtuť. Moderní elektronické teploměry měří rychleji, stojí od 180 Kč. • Permanentka, kolo, lyže

Předplaťte si nějaký pohyb, kupte si kolo nebo běžky. Permanentka vás spíše donutí k pravidelnému cvičení. • Kupte si odpočinek

Naučte se odpočívat, můžete samozřejmě relaxovat doma, ale je dobré se čas od času svěřit profesionálům. Nabízejí se třeba různé masáže, vířivé bazény a podobně. Ideální jsou lázeňské pobyty.