Zinkové tablety proti nastydnutí

0:23 , aktualizováno 0:23

Trávila jsem nějakou chvíli v zahraničí a - co jsem vůbec nechtěla, nastydla jsem, bylo mi mizerně, taková klasická chřipka. Moje známá se ptala, jestli jím zinek. nasypala mi do dlaně růžové tablety, asi tak 15, ať prý je užívám každé dvě hodiny (asi 2 až 3 kusy). Druhý den jsem byla JURA! Zkuste to! Hana