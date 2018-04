Co dát v zimě na rty. Nejlepší jsou různé druhy olejů

Nejohroženějším místem na těle během zimy jsou jednoznačně naše ústa. Kůže na nich je totiž nejtenčí, nejcitlivější a nejjemnější, přitom musí každodenně čelit mrazu. Rty navíc nemají vlastní tukovou vrstvu, proto velmi rychle vysychají a následně i praskají. Vybavit se do zimy kvalitním vyživujícím a dostatečně hydratujícím balzámem proto není marnivost, ale holá nutnost.

Zdravé oleje a vitamíny

Ve své kabelce, kapse bundy či kabátu nebo kdekoli jinde při ruce bychom ho proto měli mít neustále a několikrát denně jeho pomocí pusu ošetřovat. Jakou vůni a příchuť si vybereme (populární je vanilka, med, různé druhy ovoce i čokoláda), záleží čistě na nás. Hlavní je, aby balzám obsahoval dostatek hydratačních a rty regenerujících složek.

„Výborné účinky mají především různé druhy olejů, například ten jojobový, bambucké máslo a také vitamin E,“ vyjmenovává Petra Trojanová, korektivní dermatoložka značky Skinso. Kvůli zklidnění podrážděných rtů a následné hydrataci se do balzámů přidávají stále častěji i další složky. Ochranný a antioxidační vitamin F, různé druhy olejů, například olivový či kokosový, mateří kašička, ovesné mléko, termální vody, nebo třeba minerální vosky, které vytvářející na rtech dlouhodobý ochranný film.

Balzámu na rty určenému do zimy by podle Trojanové neměla chybět ani dostatečná sluneční ochrana. „Balzámy na rty velmi často disponují SPF 15, které se hodí i do města. Na hory bych ale raději volila balzámy na rty minimálně s dvakrát vyšším faktorem, ideálně tedy SPF 30 nebo klidně SPF 50,“ dodává dermatoložka.

Kyselina hyaluronová pro krásnější tvar rtů

Chcete-li rty dostatečně hydratovat a zároveň upravit jejich tvar, můžete kromě balzámů vyzkoušet také aplikaci výplně s kyselinou hyaluronovou. „Jedná se o látku tělu vlastní, která je pro hydrataci a regeneraci rtů přímo klíčová. Ošetřením rty získají potřebný objem a plnější tvar, zvýrazní a upraví se jejich kontura, případně se vyřeší problém s asymetrií,“ vysvětluje Markéta Majerová, korektivní dermatoložka MEDICOM Clinic, sítě klinik plastické chirurgie a estetické dermatologie.

Tento typ ošetření rtů se provádí ambulantně a zabere jen několik málo minut. Účinná látka se do rtu aplikuje mikrokanylkou nebo mikrojehličkou, a protože se rty ještě před ošetřením potírají znecitlivujícím krémem, obejde se celý proces v podstatě bez bolesti. Některé výplně s kyselinou hyaluronovou už navíc anestetikum přímo obsahují. Podle dermatoložky Markéty Majerové vydrží efekt takového ošetření okolo šesti až deseti měsíců, poté je vhodné aplikaci zopakovat. Jak dlouho bude účinek výplně viditelný, to však podle lékařky záleží také na množství použitého materiálu, značce výplně a v neposlední řadě i na věku ženy.