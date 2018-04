Zimní péče o pleť: posilněte ji olejem a ledovou vodou

Ze všech stran slýcháme, že bychom měly vyměnit lehoučký hydratační krém, který používáme v létě, za hutnější, který poskytne intenzivní výživu. Pravdou však je, že na konzistenci krému v podstatě nezáleží. Hlavní je, aby vám vyhovoval. Jediné, v čem by měl být krém na zimu odlišný, je obsah vody. Mělo by jí v něm být minimum, aby v buňkách neměla tendenci zamrzat.

TIP Podle učení jógy ledová voda čistí do krásy.

V zimě také máme tendenci mýt si obličej jedině teplou vodou. Ta však způsobí, že pleť bude méně odolná vůči vnějším vlivům. Co takhle vyzkoušet ledovou? "Ledová voda změní rezistenci pleti vůči mrazu či jakémukoli ofouknutí," vysvětluje kosmetička Tara Scarlettová z kliniky Esthesia.

Podobně jako u klasického otužování, i vaše pokožka bude po lázni z ledové vody odolnější a bude mnohem lépe reagovat na změny teplot, mráz, vítr a další vlivy. A kromě toho chlad ničí viry a nejrůznější pupínky.

Jak na to?

Do umyvadla nebo větší mísy nalijte dostatečné množství ledové (ne pouze studené) vody a ponořte do ní obličej na 30 vteřin. "Pokud nedokážete po tuto dobu zadržet dech, rozdělte si čas na tři intervaly po deseti vteřinách. Za půl minuty chlad z vody prostoupí i do hlubokých vrstev pokožky," dodává Tara Scarlettová.

Ponoření celého obličeje funguje mnohem lépe, než kdybyste ledovou vodou pokožku pouze omývaly. Díky tomu voda působí i na nosní dutiny. "Funguje to i jako prevence proti rýmě. Bacily totiž nesnáší chlad, naopak, daří se jim v teplém a kyselém prostředí," vysvětluje kosmetička.

Terapie ledovou vodou pleti pomáhá být mnohem odolnější. (Ilustrační snímek)

Blahodárné oleje

O pozitivních účincích olejů jsme již několikrát psali (čtěte například zde). Používaly je vysoko postavené vrstvy i královny již od starověku. Jsou tedy skvělým řešením, jak v zimě podpořit odolnost pokožky.

Ráno ještě před umytím na obličej naneste jemnou masáží olej (pozor, musí být velmi kvalitní BIO, za studena lisovaný) a teprve poté pleť omyjte vlažnou a postupně až studenou vodou.

"Olej rozpustí nečistoty, vyplní póry a vytvoří bariéru proti okolním vlivům včetně chlóru z vody, protože právě přes pokožku se do těla dostávají toxické látky," říká Tara Scarlettová.

Pozor, pokud však konzumujete dost oleje ve stravě (například zaléváte-li hojně saláty). V kombinaci s používáním oleje na pokožku může dojít k přesycení.

Dopřejte si tedy "mrazivou" a olejovou terapii a těšte se z krásné pleti.