Aby nohy zůstaly v kondici. Prospěje jim pedikúra i hřejivé krémy

„Na podzim a především v zimě mají lidé tendenci péči o chodidla zanedbávat. Myslí si, že když chodidla nejsou vidět, není důvod o ně pečovat,“ popisuje na úvod svou zkušenost s klienty Jana Štemberková, pedikérka a manikérka salonu Be Lovely.

Podle ní péče o chodidla zdaleka není pouze kosmetickou záležitostí, ale jde především o prevenci řady kožních problémů. Mezi ty časté, které naše chodidla mohou potkat, patří kuří oka, plísně, otlaky z bot nebo zarůstající nehty.

„Například plísně na nehtech, které má téměř polovina populace, můžete řešit právě s pedikérkou. Ta by měla plíseň bezpečně rozpoznat, klienta na to upozornit a doporučit mu vhodný přípravek k léčbě onemocnění,“ uvádí Anna Pašková, majitelka studia Sothys Beauty and Spa.

Nevyzpytatelné bradavice se objevují a mizí

Mykózy rozšířené po celém chodidle nebo virové bradavice už ovšem patří k problémům, které by měl řešit přímo kožní lékař. Bradavice jsou kožním onemocněním, které vyvolává vir HPV. Přenášejí se přímým nebo zprostředkovaným stykem zdravé kůže s kůží nebo jejími částečkami, které obsahují zmíněný virus.

K nákaze bradavicemi pak velmi často dochází ve veřejných plaveckých bazénech a sprchách. Doba od vniknutí viru do kůže až do vzniku bradavice ovšem bývá různá, pohybuje se od několika týdnů až do několika měsíců. Metod odstraňujících virové bradavice ale naštěstí existuje hned několik.

„V lékárně si můžete koupit přípravek Acetocaustin roztok, nebo Duofilm roztok, přípravek Wartec. Kožní lékař vám může dále předepsat přípravek Verrumal roztok, který se na bradavice aplikuje 2–3x denně. Léčba pak trvá asi 6 týdnů. Z dalších metod připadají v úvahu laserové ošetření, kryodestrukce tekutým dusíkem, sněžení CO 2 , odstranění bradavic pomocí ostré lžičky, chirurgické odstranění, hypnóza apod.,“ vyjmenovává různé metody Katarína Třísková, dermatoložka z kliniky Médicom Clinic.

Mykóza může deformovat nehty

Při léčbě bradavic je ovšem nutné brát v potaz jejich nevyzpytatelné chování. U někoho totiž bradavice zmizí dokonce bez léčby, u jiného se i po odstranění opakovaně vracejí. „Druh zvolené metody odstraňující bradavice ale nemá vliv na možnost opětovného vniknutí viru do kůže,“ dodává dermatoložka s tím, že náchylnější k této virové infekci obecně bývají lidé s nižší imunitou.

Co se týče mykózy, k nákaze nejčastěji dochází buď z jiných mykotických ložisek na kůži, stykem z infikovanými předměty anebo od jiného člověka. Faktory, které přispívají k nákaze, jsou poruchy buněčné imunity, poruchy cirkulace, neuropatie, cukrovka, poranění kůže, vlhko i časté namáčení nohou.

„Nehet postižený mykózou je zpravidla žlutavý, ztluštělý až drolivý, může se deformovat a ztrácet lesk. Často tyto změny začínají od okraje nehtu a postupují směrem dolů až na celý nehet. V krajním případě mohou mykózy vést dokonce k odloučení nehtu,“ uvádí dále Katarína Třísková.

Hloubkový peeling nebo suchá pedikúra

I v zimě bychom si minimálně jednou za měsíc měli dopřát péči zkušené pedikérky a podstoupit buď mokrou či suchou metodu péče o chodidla.

„Suchá pedikúra, nebo-li přístrojová, pečuje o chodidla jen pomocí několika druhů brusek. Nohy se při ní předem nenamáčejí, nepoužívá se peeling ani pemza,“ vysvětluje Anna Pašková.

A dodává, že při mokré pedikúře se chodidla napřed namáčejí v lázni, aby se z nich snáze mohla dostat odumřelá kůže. „Odstraňuje se pomocí skalpelu, pak se provede hloubkový peeling, dále se chodidla začistí pemzou a na závěr se namasírují. Z mého pohledu je tzv. mokrá pedikúra více hloubková,“ popisuje kosmetička.

Skvělým řešením je podle ní ale také pedikúra kombinovaná, která využívá obě zmíněné techniky. „Při práci používá skalpel a poté se nohy ještě dohlazují bruskami k úplné dokonalosti,“ dodává Anna Pašková.

Každodenní domácí péče

Kromě zásahu pedikérky přibližně jednou do měsíce je však na místě i každodenní domácí péče o chodidla. V chladnějším ročním období se vám osvědčí spíše mastnější krémy s hutnější texturou, které mají na chodidla regenerační a hydratační účinky. „V zimě doporučuji používat přírodní krém se zázvorem, který má výživný i příjemně hřejivý efekt. Pracuji s ním ráda i přímo v salonu,“ tvrdí pedikérka Jana Štemberková.

Skvěle fungují i přípravky s bambuckým máslem, papájou, kokosovým nebo avokádovým olejem. „Ideální je aplikovat krém nebo máslo jednou denně, po večerní koupeli. Chodidla pořádně promazat silnější vrstvou přípravku, zabalit do igelitového sáčku, navléknout do ponožek a nechat na nohou působit okolo 15–20 minut,“ přidává svůj tip Lucie Sochorová, manikérka a pedikérka ze studia Bomton Florentinum.