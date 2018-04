Zimní klasika: zánět středního ucha

Následující opatření mohou snížit pravděpodobnost onemocnění zánětem středního ucha:

- Nezapomínejte v zimě na čepici.

- Dětem dejte v zimě šálu i volně přes ústa, aby nedýchaly mrazivý vzduch.

- Naučte dítě co nejdřív správně smrkat. U malých dětí při rýmě okamžitě začněte odsávat.

- Doma nepřetápějte a zvlhčujte vzduch.

- Při rýmě polohujte na noc postýlku dítěte.

- Kojte dítě co nejdéle. V mateřském mléce jsou obsaženy účinné protilátky.

- Pokud dítě trpí na záněty uší, zkuste jej umístit do kolektivních zařízení s menším počtem dětí.

- Vsaďte na vhodné otužování, které sníží pravděpodobnost nachlazení.