Zima je pryč a vaše ruce i nohy si zaslouží pozornost

NEŽ NAVLÉKNETE TÍLKO

Ruce po zimě nejsou zrovna na ozdobu. Jsou suché, kůže na loktech je popraskaná, prsty sužují záděry, na některých místech se objevily pigmentové skvrny... Jestli nechcete chodit celé léto schovaná v roláku s dlouhými rukávy, dopřejte svým rukám pořádnou regenerační kúru.

Chraňte ruce před sluncem

Začněme dlaněmi a prsty. O ty bychom se měly starat průběžně a poctivě je každodenně natírat hydratačními a vyživujícími krémy, klidně několikrát. Při mytí rukou z nich totiž smýváte ochranný kožní film a bez něj se kůže rychleji vysušuje, praská a vrásní.

S příchodem slunečních paprsků zvolte krém s ochranným faktorem proti UV záření, zmírníte tak vznik pigmentových skvrn, které často právě na rukách, o které příliš nedbáme, prozrazují skutečný věk majitelky. Během dne ruce promazávejte lehčím hydratačním krémem, který nemastí a nebrání vám v práci. Na noc, kdy je pokožka připravená na hloubkovou regeneraci, zvolte výživný krém. Vhodný je třeba mandlový krém nebo máslo karité.

Jako doplněk této základní péče čas od času vyzkoušejte regenerační zábal. Pokožku nejdříve obrušte peelingovými zrníčky nebo kartáčkem, abyste odstranily odumřelé buňky, a naneste výživný krém na ruce ve vyšší vrstvě. Navlékněte si igelitové rukavice či mikrotenové sáčky a pro rychlé zahřátí ruce ještě zabalte do ručníku, teplo zlepší vstřebávání látek. Po půlhodině zábal odstraňte.

Péče o ruce nekončí u zápěstí. Hladké pokožky docílíte jemnou masáží peelingovými zrníčky, zaměřte se hlavně na lokty, které jsou nejsušší, protože nejsou podložené tukem ani svaly, brzy zvrásní. Naneste na ně vrstvu bambuckého másla a jojobového oleje a zabalte do igelitu na půl hodiny.

Pokožku na pažích zvláčňujte hydratačním mlékem každý den a nezapomínejte na ramena. Jestli vám vadí světlý odstín vaší pokožky, karamelovou barvu získáte samoopalovacími přípravky.

Pro přitažlivý dekolt

Přibývající roky jsou velmi brzy znát na vašem dekoltu. Pokožka je v téhle oblasti zmačkaná do hlubokých vrásek a na světlé pleti vyniknou pigmentové skvrny a pihy. Chraňte svou kůži krémem s ochranným faktorem SPF 50+ a do povislé pokožky vtírejte krouživými tahy přípravky z mořských řas a s rostlinnými výtažky.

Sedíte celý den v kanceláři a po práci už na žádné cvičení chuť nemáte. K posílení svalů na rukou vám ale stačí efektivně využít i čas za psacím stolem. Dělejte si pravidelně malé přestávky a zdvihejte, co máte po ruce, třeba lahev s vodou.

ČAS ŠORTEK SE BLÍŽÍ

Než vyrazíte do ulic s odhalenýma nohama, pamatujte, že by měly být dokonale hladké a vypadat co nejlépe.

Chloupky

Zvládáte depilaci bravurně, ale dojem z pěstěných nohou vám kazí červené flíčky a hrbolky na kůži? Trápí vás zarůstající chloupky, podrážděná pokožka se po vytrhání uzavře dřív, než chloupek povyroste. Před holením dopřejte pokožce peeling a po odstranění chloupků nohy poprašte antiseptickým pudrem.

Podrážděnou kůži můžete ošetřit také krémem, který obsahuje výtažky z hroznů a šetrně zabraňuje pokožce ve srůstání nad kořínkem chloupku. Krém proti zarůstání chloupků je ale nutné používat každodenně. Až pak budete s výsledkem opravdu spokojená.

Hydratace je nutná

Z celých nohou bývá kůže nejvíc suchá a šupinkovatá na holeních. Každý den ji proto jemně promasírujte výživným hydratujícím mlékem nebo hustým krémem z bambuckého másla. Jestli máte kůži hodně rozpraskanou, neváhejte použít lékařskou vazelínu a mažte se i dvakrát denně.

Před létem se vypravte také k pedikérce, aby odstranila z vašich pat a malíčků otlaky, abyste v sandálech neukazovala kuří oka. Pedikérka upraví vaše nehty, které v uzavřených botách změnily tvar a mohou bolestivě zarůstat do jemné kůžičky kolem.

Domácí pedikúru ale zvládnete i sama. Namočte nohy do příjemně teplé bylinkové koupele a deset minut relaxujte. Pak si obrušte paty a nohy promažte výživným změkčujícím krémem. Připravte si k posteli bavlněné ponožky a na silně promazané nohy je navlékněte.