Žily ve špíně a jedly hnusy, teď se matka a dcera změnily k nepoznání

"Jsem ráda, že do toho máma jde se mnou. Máma měla 65 kilo, byla jsem na ni pyšná, dřív dělala i modeling," svěřila se Romana v televizním pořadu Jste to, co jíte.

Romana má problémy s nadváhou od svých devíti let, kdy se u ní rovněž objevil atopický ekzém. Přibírat začala po léčbě kortikoidy. Ačkoli absolvovala několik pobytů v lázních, kde se jí vždy podařilo zhubnout, posléze znovu nabrala všechno nazpátek. Před třemi lety se smířila s tím, že je prostě taková.

Jenže v poslední době se opět necítí dobře a chybí jí i partner. Momentálně pokukuje po jednom ze svých kolegů, ale kvůli své tloušťce se neodvažuje ho oslovit.

Romany maminka Simona, která trpí na artrózu kloubů, má rovněž smůlu na partnery. Bývala hodně aktivní, ale dnes už rezignovala, všechno vyčítá svému nevydařenému osobnímu životu. Obě jsou břišní tanečnice. A poměrně veselé.

Život ve špíně a depresích

Když výživový specialista Petr Havlíček zavítá do pražského bytu Romany a Simony, nestačí se divit.

Jak obě ženy zhubly Romana zhubla o 10,7 kg, boky se zúžily o 8 cm, a pas o 10 cm. Maminka Simona zhubla o 6 kg, přes boky má o 7 cm méně a bříško se jí zmenšilo o 8 cm.

"Nedokážu si představit, že člověk, který se chce změnit, dokáže bydlet ve špíně," konstatoval Havlíček.

Podobné je to i u životního stylu. Romana miluje ty nejnezdravější pochutiny, a k tomu denně vypije dva a půl litru coly, jindy z nedostatků peněz přežívá až dvakrát do týdne jen o hrnci polévky. Jakmile dostane výplatu, zaplatí nájem a zbytek utratí za nezdravé pochutiny. Ráno začíná pořádným turkem a také cigaretkou. Pracuje 10 hodin denně ve splátkovém prodeji v obchodním domě s nábytkem a jediným jídlem je fastfood.

Romanina maminka Simona donedávna žila v Jeseníkách, teď budou matka i dcera bydlet spolu v Praze. Simonu potkal těžký osud, rozvedla se a potkalo ji úmrtí nejbližších, nalomená psychika se podepsala na postoji k sobě i na jejím jídelníčku. "Kvůli povodním jsem přišla o majetek, kvůli příteli jsem přišla o byt, pak přišly deprese," svěřila se maminka Simona.

Lednička bez jídla

"Romana má 133 centimetrů přes břicho, to je o půl metru víc, než by měla mít. Jídelníček je energeticky dost deficitní, to, co si dává, to je pěkný hnůj," říká výživový specialista Havlíček. Maminka má o 20 kilo méně než Romana, podepsala se na ní ekonomická situace. Mnohdy je živa jenom o několika rohlících denně.

Také doktorka Kateřina Cajthamlová navštívila obě ženy v jejich bytě a zkontrolovala i jejich ledničku. "Hlavní dojem byl, že si dámy moc nevaří," říká doktorka Cajthamlová. Romana denně vykouří deset až patnáct cigaret. Když dostane otázku, s čím se jí bude nejhůře loučit, odpoví: "Asi s tím lovečákem..."

Na zdravém stole, kam jim jídlo připravili odborníci, našly Romana i Simona hodně ovoce a zeleniny, libové kuřecí, krůtí a hovězí maso, lososa, krůtí šunku, bílý jogurt, nízkotučné sýry a tofu, celozrnné těstoviny, luštěniny, neloupanou rýži, celozrnné pečivo, extra panenský olivový olej a spoustu čisté vody.

Výživový specialista oběma dámám předal jídelníčky a ještě je čekala méně příjemná rada, doktorka Cajthamlová jim ve špinavém bytě předala saponáty a úklidové náčiní. "Jsme zvědaví, kde to všude použijete, myslím, že je to úžasná kombinace pohybu a zdravé stravy," říká Kateřina.

"Já jsem se v životě asi nikdy předtím nesetkal s nečím tak bezútěšným, špinavým, s takovým bordelem, s takovým nezájmem aspoň trochu žít slušným způsobem," dodává Petr Havlíček.

Zamilovaná do uklízení

Petrovi to nedalo a vydal se k Romaně a Simoně na nečekanou návštěvu. "Zažil jsem naprosto příjemné překvapení, když se z toho příšerného bytu stalo docela útulné a příjemné bydlení. Je vidět, že obě dámy vzaly věc pevně do rukou, začínám věřit, že by se to mohlo povést," tvrdí Petr.

Fyzioterapeut Martin Šťastný přinesl ženám do bytu steppery. "Holky jsem vyšetřil a zjistil jsem, že mají problémy s držením těla. Nefunguje jim dno pánevní," vysvětluje. Simona i Romana dostaly za úkol absolvovat co nejvíce procházek. Taky tvrdě cvičí, což si Martin ověřil při kontrole.

Obě ženy se už cítí mnohem lépe. Romana se doslova zamilovala do uklízení. I její matka má dobrý pocit. "Zdravotně se cítím o nějakých padesát procent líp, bolesti kyčlí už jsou o dost menší, dovolila jsem si i podpatky," svěřuje se Simona.

Ženy úspěšně prošly i přepadovkou doktorky Cajthamlové, která jim mimo jiné zkontrolovala ledničku. "Můžu vám pogratulovat, přepadovkou jste prošly. Vydržte a pokračujte lépe. Studený oběd v sobotu sice není ideální, ale potraviny mají zdravé, a zdá se, že mění životní styl," říká Kateřina Cajthamlová.

Jsou to opět ženy

"Člověk si začíná víc užívat života, cítím se výborně," říká Romana. A její slova potvrzuje i matka: "Začaly jsme vařit jako ženský, začaly jsme se o sebe starat jako ženský, přemýšlet nad kosmetikou, nad oblečením, vyházely jsme starý vytahaný hadry a v rámci financí řešíme nové oblečení."

Na Romanu se Simonou čekají poslední překvapení. Protože se obě opět cítí hezky, rozhodla se doktorka Kateřina tento pocit posílit. Vzala je do kadeřnictví.

Aby byla proměna obou dam dokonalá, čeká je ještě zákrok na vylepšení atopického ekzému, který trápí hlavně Romanu, a celulitidy, která přidělává vrásky její mámě Simoně.

Na atopický ekzém se použije biostimulační laser a radiofrekvenční vlny na celulitidu.

Proměna je jako v pohádce. "No páni, to je změna, vám to sluší!" rozplývá se nad proměnou doktorka Cajthamlová. "Zvládly jste to na jedničku s hvězdičkou," dodal Petr Havlíček.

Obě ženy jsou moc spokojené. "Cítím se líp psychicky i fyzicky," říká Simona.