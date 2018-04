Žiju příběh z komiksu, tvrdí o sobě latexový přízrak londýnské smetánky

přečtěte si exkluzivní rozhovor s pandemonií Kdo je vlastně Pandemonia?

Jsem produkt. Mým dílem je myšlenka, kterou buď akceptujete, nebo ne. Vidím se jako příběh, zprávy a média potřebují příběhy. Nejlepším způsobem, jak se dostat do masmédií, je být příběhem. Jak dlouho jsi na londýnské scéně?

V Londýně jsem se zjevila před několika lety. Jak velký máš šatník?

Mám spoustu kreací, mé parametrické návrhy se neustále vyvíjejí. Vždycky, když potřebuji nové šaty, pořídím si je. Které šaty nejraději nosíš?

Šaty Marlboro! Zbožňuji, jak balancují na hranici reklamy, satiry a mýtu. Fikce a realita splynuly v jedno. Nastoupila jsem na vlnu slavné historie značky, která nemůže běžně inzerovat. Samotné reklamy přetvářejí populární mýty a prodávají sny. Snažím se o vnímání krásy reklamy. Často usedáš v první řadě na módní přehlídkách, kterého návrháře máš nejraději?

Na Týdnu módy v Londýně letos v září se mi líbila přehlídka Charlie Le Mindu. Moc se mi líbily vlasy. Hollywoodsky laděné přehlídky jsou mým šálkem kávy. Vždycky se mi líbila Schiaparelli, surrealismus měl na ni velký vliv. V současnosti mě však více ovlivňuje současný vývoj architektury. Zajímá mě Zaha Hadid. Žije se ti těžce jako živé komiksové postavě?

Ano! Snažím se žít neskutečně, neuvěřitelně. Domnívám se, že my všichni se o to snažíme pod tlakem médií, která nám diktují, co si koupit. Udržet si vlastní image, je velká odpovědnost. Jsi vysoká, štíhlá, ideál módní světa. Jak se udržuješ v kondici?

Vlastně nedělám nic, mám prostě štěstí. Když jsme se potkaly naposledy, dívala jsem se do tvých krásných očí, které nezakrýval latex. Kdo je za tou vrstvou umělé hmoty?

Tajemství se v naší společnosti velmi rychle ztrácí. Kamery a všechna ta elektronická zařízení nás neustále sledují. Lidi by se měli zamyslet na sebou, kým jsou, co je utváří, co z nich dělá to, čím jsou. Já jsem jen myšlenka. Symbol dokonalosti. Mohu být kdokoliv. Čeho chceš v nejbližší době dosáhnout?

Příští rok v září dělám sochařskou show v galerii Aubin a během roku se chci objevovat na scéně a nechávat se fotit. Také chystám televizní show v Itálii. Dokážete si mě představit, jak nakupuji v Milánu? Já sebe ano.