Žijete ve stresu? Zbavte se ho jógou

Tento prastarý systém cvičení totiž působí jak na naši fyzickou, tak i psychickou stránku. Díky józe se zlepší i celkový zdravotní stav. Pokud ji budeme praktikovat správně a s respektem, úspěch je zaručen.

Jógu mohou cvičit všichni: mladí, staří, muži i ženy. Ty jsou ale v přesile. Protože se jóga zaměřuje i na duševní stránku, práci s energií a vnitřním já, nachází více příznivců u žen. Muži jsou většinou k podobným věcem skeptičtí. "Můj manžel nikdy ničemu takovému nevěřil, ale když mu potom jeden léčitel pomohl a cítil procházející energii, jeho přístup se změnil," vypráví paní Jana (70), která cvičí jógu už třicet let.

Záleží jen na nás samotných, jestli se józe chceme věnovat spíš rekreačně a pro zlepšení kondice, nebo zda k procvičování ásan (jednotlivé jogínské cviky, polohy) a pranajámám (dechová cvičení) přidáme také meditace. V každém případě je jóga našemu tělu a duši víc než prospěšná.





A čím vlastně ásany na náš organismus působí? Kromě protažení jednotlivých svalů a vazů působí jóga i zevnitř. "Mezi orgány a příslušnými svaly existuje nervové spojení. Uvolnění svalu má pak příznivý dopad na propojený orgán," říká MUDr. Věra Doležalová v knize Jóga pomáhá léčit. Dodává, že ásany podporují mikrocirkulaci a svými tlaky či tahy působí na orgány, jako jsou žaludek, ledviny, játra a podobně.

"Jóga mě vyléčila"

To potvrzuje i paní Jana. Když jí zemřel manžel a syn se oženil a odstěhoval, zhroutila se. Jóga jí pomohla z této kritické situace ven. "Po kolapsu jsem pomalu začala s jógou. Chodila jsem ke známému, který se tím zabýval. Postavilo mě to na nohy psychicky, ale následně mi zmizely i různé zdravotní problémy, jako třeba myom na děloze nebo cysta na vaječníku. A bez jakékoli medikace," vypráví.

Musela se však naučit i správnému přístupu k józe. "Člověk to nikdy nemůže cvičit jako v posilovně. Nejde pouze o to mechanicky provést cviky. Musíte se zaměřit, abyste správně dýchali a otevřeli se jako "brána" a snažili se cítit energii, která k vám přichází. A pokud tomu člověk věří, opravdu tu energii cítí. Cítíte, jak jednotlivými svaly probíhá energie a jak se uvolňujete. Pro duši to má obrovský význam," dodává paní Jana.

Jóga působí také na naši mysl, psychiku a čakry (energetická centra). Jsou to psychosomatická cvičení, která posilují nervovou soustavu, a tak harmonizují a stabilizují náš psychický stav. Těmito cviky můžeme dosáhnout celkového zklidnění, duševního klidu a uvolnění. "Na psychickou labilitu je jóga ohromná záležitost. Postaví vás to na nohy a naučíte se, jak určité stránky lability zvládat. A to je důležité," vysvětluje paní Jana.





Jóga působí i na centrální nervovou soustavu. Je důležitá víra v to, že myšlenka je "hmotná". Ne nadarmo se říká, že kdo si něco usilovně přeje, vyplní se mu to. Když před sebou máme těžkou stresovou situaci a my už dopředu házíme flintu do žita, míváme pocity na zvracení, bolí nás hlava a podobně. Kdo si ale opakuje, že to dobře dopadne, je třeba jen trochu "vyklepaný", ale zvládne situaci lépe.

I v józe platí "všeho s mírou"

Cvičit na rekreační úrovni můžete i doma, ale s vědomím, že to nepřetáhnete ad absurdum. "Já také někdy necvičím celé série, ale třeba jen půlku. Záleží, jak se ten den cítím. Při józe není potřeba provádět vše do puntíku stejně, ale měli byste naslouchat svému tělu," upozorňuje paní Jana.

Chcete-li se józe věnovat opravdu do hloubky, pak jen pod odborným vedením. "Mám dost známých, kteří propadli meditacím a překročili určitý práh, který neměli, a skončilo to špatně," dodává. Ani dechová cvičení byste neměli přehánět. Je dobré dodržovat uvedené postupy, ale stále mějte na paměti, abyste dělali jen to, co je vám, vašemu tělu, příjemné.

To se týká i samotných cviků. Je víc než možné, že začátečníkům se nepovede provést všechny cviky hned napoprvé. Důležité je dělat cviky kvalitně, pomalu, uvědomovat si jednotlivé svaly. Můžete cítit tlak nebo tah, ale nikdy ne bolest. Pokud vás něco zabolí, ihned byste měli přestat a uvolnit se. Tělo tím totiž dává najevo, že něco není v pořádku.