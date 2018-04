Žijeme ve třech

Letos o Vánocích na jednom mejdanu jsme se trochu přiopili a já ze srandy řekla, že si teda nějakou vyberu. Nadšeně souhlasil.

Zašla jsem za Katkou, kterou už jsem znala delší dobu a věděla jsem, že se právě rozešla s přítelem a prožívá krizi. Byla taky už pěkně namazaná. Slovo dalo slovo a Katka k nám přijela na víkend.

Ze začátku to byla sranda. Jirka byl v sedmém nebi a já si s Katkou taky moc rozuměla. Bylo to, jak jsme si plánovali. Jirka se moc snažil žádné z nás nedávat přednost, rozděloval svou lásku mezi nás obě.

Po pár týdnech jsme vyrazili na víkend s přáteli. Ti teda zírali. Pořád se vyptávali, jak to zvládám a jak se cítím.

Všechno bylo v pořádku až do chvíle, kdy jsem si všimla, že se Katka snaží být s Jirkou sama. Pořád se na něj lepí, když sedíme všichni u stolu, tak ho drží za ruku, hází na něj zamilované pohledy. Začalo mi to být nepříjemné. Říkám si, no holka, prostě žárlíš, ona je nová, tak to mezi nimi jiskří, to se dá pochopit. Až spolu budou tak dlouho jako my, tak je to přejde.

Večer jsem o tom s Katkou mluvila. Moc se omlouvala, říkala, že přeci jen s námi zatím nebydlí, tak my se užijeme přes týden a ona se to snaží o víkendu dohnat. Nechala jsem to být. Když jsme byli doma, tak se všechno zase urovnalo. Je s ní legrace, mám ji ráda.

Říkám si, že jiný chlap by si našel tajně milenku a ten můj mě nechce podvádět, tak to dělá s mým souhlasem. Nakonec z toho mám prospěch i já. Náš vztah to znovu oživilo, Jirka je teď ke mně daleko pozornější než dřív, kupuje mi dárky, květiny, všechno jako Katce.

Před měsícem se k nám Katka nastěhovala. Od té doby mám žaludeční obtíže. Nejdřív jsem myslela, že jsem v jiném stavu. Doktor mi ale řekl, že je to psychického rázu. Měnila jsem v té době zaměstnání, tak jsem to přisuzovala stresu z nového místa, ale potíže přetrvávají.

Nevím, co se to se mnou děje. Katku mám ráda, všechno nám klape. Žárlivost mě už přešla. Občas mám podezření, že se Jirka s Katkou vídá za mými zády, ale nikdy se to nepotvrdilo. Co mám dělat? Já se s novým vztahem vyrovnala, myslela jsem, že jsem šťastná, ale moje duše si to zřejmě nemyslí.

Co mám podle vás dělat? celkem hlasů: 1703