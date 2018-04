Ortodoxní Židovky se oblékají podle vévodkyně Kate

"Protože jsem věřící, nemohu si na sebe koupit, co chci. Pravděpodobně by měly takové šaty příliš krátké rukávy nebo sukně a koukaly by mi kolena," uvedla pro deník The Times třicetiletá právnička a matka tří dětí Dina Broyerová, jedna z mnoha fanynek stylu vévodkyně.

Návrhářka Racheli Zilberlichtová před svým obchodem v Bnei Barak v Izraeli

"Kate musí dodržet dress code, stejně jako my, zbožné ženy," říká Dina a přetahuje si své červenomodrobílé šaty přes kolena.

Šestatřicetiletá návrhářka a majitelka butiku Racheli Zilberlichtová připouští, že Kate je opravdu její velkou inspirací. Sama je štíhlá a elegantní a ve skládané hedvábné sukni, tričku s dlouhým rukávem a šálou zdobenou flitry by obstála i na přehlídkových molech po celém světě. Její modely jsou krásné, skromné a přitom jim nemůže nic vytknout ani velmi konzervativní společnost jejího muže, který přednáší náboženské texty.

Některé fanynky vévodkyně jdou v přiblížení se svému vzoru ještě dál a pořizují si paruky a příčesky, aby se Kate podobaly i účesem. Oč víc jsou ženy ultraortodoxních Židů svázány pravidly, o to víc si "povolený" styl užívají.

Jsou mezi nimi také perfekcionistky a detailistky, jako například pětatřicetiletá Sari Yahelová, která zná každou drobnost na róbách vévodkyně i to, na jakou příležitost si kdy šaty oblékla. I ona je důkazem, že náboženské a královské tradice jdou elegantně kombinovat. V rukou svírá v růžové kůži vázanou Tóru a dokáže ji rozčílit, když knoflíky na jejím plášti ve stylu Kate jsou zlaté, nikoliv černé, jaké měla ve skutečnosti její módní ikona.

