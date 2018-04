Zhubnout může každý, stačí jen chtít

Jak si ulehčit hubnutí Při hubnutí nejde o to nejíst, ale jíst tak, abychom měli své stravovací návyky pod kontrolou. Jak to udělat, radí psycholožka Iva Málková ze sdružení Stop obezitě. 1. Jezte pomalu

Sousta pořádně kousejte, občas si udělejte přestávku. Snažte se být při jídle poslední. Naučte se nechat zbytek jídla na talíři. 2. Jídlo si užívejte

Vnímejte kvalitu, chuť a vůni jídla. Pokud jíte, nedělejte žádnou jinou činnost. Hezky si prostřete a jídlo si pečlivě upravte. Snažte se nejíst o samotě. 3. Jídlo si plánujte

Předem si rozmyslete, kdy, co a v jakém množství sníte. Jezte ve stanovenou dobu. Odnaučte se automaticky neuvědoměle uždibovat. 4. I nádobí je důležité

Dávejte přednost malým talířům a skleničkám, případně i malým příborům. Jakmile dojíte, svůj talíř ukliďte. 5. Do obchodu s rozmyslem

Nakupujte jen tehdy, když jste najedení. Napište si seznam a důsledně podle něj postupujte. Nenakupujte nic do zásoby, zejména ne zlevněná velká balení. Vyhněte se nákupu potravin, které můžete sníst už po cestě domů. 6. Spíž ať je raději prázdná

Nemějte doma žádná jídla, která by vás sváděla k nekontrolovanému přejídání - například brambůrky, sladkosti, oříšky. Neskladujte větší zásoby potravin, je-li to nezbytné, uchovávejte je zmrazené. 7. Pozor na oslavy

Uvědomte si, že při oslavách jde o společenskou událost, kde jídlo, i když je zadarmo, nehraje hlavní roli. Proto na ně nechoďte hladoví. Naučte se zdvořile odmítnout nabízené občerstvení.