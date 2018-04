Zhubnout bez hladu

Jeho hodnota je individuální a závisí na mnoha faktorech (u žen je to kolem 1500kcal/den).

Váš denní příjem kalorií by pak neměl klesnout pod tuto hranici. Jestliže by k tomu došlo, hrozí narušení základních tělesných funkcí vlivem zpomaleného metabolismu.

To znamená, že byste měli jíst hlavně pravidelně asi 5 menších jídel denně asi po 3 hodinách. Tím udržíte metabolismus ve vyšších obrátkách.

Dalším pomocníkem při snižování váhy jsou také bílkoviny, které zasytí daleko více než sacharidy, a tím také sníte menší množství jídla. Například vaječné bílky, kuřecí a krůtí maso, ryby atd. doplněné samozřejmě zeleninou nebo ovocem, které dodají vlákninu, ale také vitamíny.

Zapomínat byste neměli ani na cvičení. Podobných článků na toto téma bylo už napsáno mnoho, ale věřte mi, i já jsem se zpočátku do cvičení musela nutit a přemáhat, ale stálo to za to. Nyní se už na cvičení dokonce těším a ten pocit po cvičení, kdy vím, že jsem udělala něco nejen pro svojí postavu, ale také zdraví, je nenahraditelný.

Velkým plusem je také to, že mi pomáhá udržet chutě na uzdě. Ale abych se zase neošidila o všechny ty dobroty jednou - 2x týdně si nějakou tu dobrotu dopřeju.