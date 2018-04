Zhubněte s powerjógou: Protáhněte prsní svaly pro hezký dekolt

Krásné tělo nejsou jen vypracované břišní svaly a pevný zadeček, ale také krásný postoj. Jeho základem je napřímená páteř, široká ramena a otevřené klíční kosti. Většina z nás má vlivem stresu přetížené šíjové svaly a „kulatá“ ramena. To způsobují zkrácené prsní svaly a oslabené svaly mezi lopatkami.

„Z funkčního hlediska pak tohle stresové držení může způsobit nejen bolesti hlavy, ale také potíže s trávením (pálení žáhy, reflux) či zhoršovat dechové obtíže. Pravidelné protahování šíjových svalů a svalů hrudníku a ramen působí skvěle jako prevence nejen bolestí pohybového aparátu, ale také interních chorob,“ vysvětluje rehabilitační lékařka Aneta Králová.



Zacvičte si tuto krátkou sestavu z powerjógy, nebo její modifikaci každý den, abyste byli nejen krásnější, ale také zdravější a cítili se skvěle.

Sestava pro krásný hrudník

Nejprve se posaďte na zem s nohama pokrčenýma před sebou a roznoženýma na šířku pánve, rukama se chytněte pod koleny. S výdechem záda zakulaťte a s nádechem vypněte dopředu.



Přejděte do pozice kočky na všech čtyřech a několikrát s nádechem zakulaťte záda a podívejte se pod sebe, s výdechem záda prohněte a podívejte se do stropu. Překlopte prsty u nohou a zvedněte hýždě do pozice střechy. Jednu nohu zvedněte výš, vkročte s ní mezi dlaně a zaujměte pozici bojovníka III - zadní noha zůstává rovně a na špičce. Ruce spojte za zády, ramena přitom držte dole a lopatky zeširoka, netlačte je k sobě. Nakloňte trup dopředu v úhlu asi 45 stupňů a ruce vzadu protahujte směrem za spojenými ukazováčky. Přejděte přes pozici prkna znovu do střechy a zopakujte s druhou nohou vepředu.



Pokračujte pozicí kočky, jednu nohu pak vložte mezi dlaně a zvedněte trup vzhůru, dodržujte přitom v končetinách pravé úhly. Jednu ruku (stejnou stranu jako přední noha) dejte v bok, druhou zdvihněte nad hlavu a naklánějte se dopředu. Ruku pak položte vedle přední nohy, přetočte trup k pokrčené noze a ruku z boku přesuňte nad hlavu, pohled směřuje za ní. Hrudníkem se otáčíte směrem k horní dlani, ruku ale nezapažujte dál, než za tělo a rameno držte od ucha. Pak se vraťte do pozice kočky a zopakujte na druhou stranu.



Stůl, můstek a ryba

V sestavě následuje pozice stolu, při které se posadíte na zem s pokrčenými koleny a ruce opřete za zády o zem, prsty směřují dopředu k trupu. Hrudní kost se snažte vytáhnout směrem vzhůru a poté tlakem do dlaní zvedněte pánev do výšky hrudníku. Hýždě zůstávají povolené, ramena od uší a hlava v prodloužení trupu.



Do předposlední pozice můstku se dostane tak, že se položíte na podložku a pokrčíte si nohy, tentokrát budou blíže hýždím a kolena svírají ostrý úhel. Ruce položte podél těla, uvolněte ramena a posuňte je směrem dolů, pak začněte pomalu zvedat hýždě a odlepovat páteř od podložky, ramena zůstávají na podložce. Ruce můžete přetočit na malíkové hrany a ještě se vytáhnout trochu výš. Prodýchejte a pak vraťte hýždě na zem.



Poslední pozicí sestavy je ryba, která uvolňuje i dýchací cesty a hodí se tak pro astmatiky a lidi s obtížemi s dechem. Položte se na podložku, nohy jsou natažené a u sebe, vsuňte dlaně pod hýždě a prohněte se v zádech, zatímco hlava v temeni stále udržuje kontakt s podložkou.



Podle Anety Králové se tato sestava dá provádět i v sedě na židli – jen s pohyby horních končetin a trupu. K rotacím v tomto případě použijte oporu o stůl.

