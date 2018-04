Zhubněte s powerjógou: Naučte se pozici židle pro silné a krásné nohy

Lektorka powerjógy a rehabilitační lékařka Aneta Králová vás seznamuje se základy powerjógy, která vám kromě protažení těla nabízí i vyčištění hlavy a relaxaci od stresu.



Pozice židle

V dnešním dílu Aneta předvádí, jak na pozici židle. Nejprve se hluboce předkloňte, pokrčte si kolena tak, abyste se rukama pohodlně dotýkala země, chodidla postavte na šířku pánve. Poté se pomalu začněte zvedat v rukou a trupu, ale kolena, stehna a hýždě ponechte stále pokrčené, váha může být trochu více na patách. Nejprve nechte ruce zabalené před hrudníkem, s narůstající jistotou v provedení pak můžete zvednout ruce do protažení trupu, bedra zůstávají rovná, nyní děláte plné provedení pozice.



Do pozice židle se dostanete i ze stoje, ale při klesání boky je potřeba dbát na to, aby kolena nebyla dále, než nad špičkami prstů, pak se totiž přetěžují. Dejte si ruce v bok, pomalu klesejte hýžděmi, jako byste si chtěla sednout na židli a před pomyslným dosednutím se zastavte. Hlavu nezaklánějte, držte ji v prodloužení trupu. Cvik můžete provádět i dynamičtěji, kdy ze stoje klesnete do židle, chvíli držíte a pak opět stoupáte, toto opakujte několikrát za sebou.



Sestava pro silné nohy

Při pravidelném provádění této sestavy budete mít silnější, pevnější a stabilnější dolní končetiny. Jóga a speciálně tato sestava je také výborná jako doplněk k jiným sportům, jako jsou lyže, in-line brusle, hokej, windsurfing a mnoho dalších.



Začněte v pozici židle. Poté přejděte do hlubokého předklonu, pak zvedněte trup do rovného předklonu a s nádechem odkročte do pozice prkna. Proveďte klik a s nádechem přejděte zvednutím a prohnutím hrudníku do pozice kobry. Zvedněte se do střechy a poté zvedněte pravou nohu do výše a s výdechem s ní vkročte mezi dlaně. Zadní nohu nechte na špičce a přejděte do pozice bojovník III s rukama v bok (viz fotogalerii). Srovnejte si v pozici bedra a pak postupně klesejte oběma nohama níž směrem k podložce, ale nepředklánějte se při tom.



Poté naklopte i trup vpřed, rozpažte ruce, držte pevné břicho a vtažený pupík, ruce pomalu klesají vedle přední nohy. Odkročte znovu do pozice prkna. Vytáhněte hýždě do pozice střechy a celou sestavu zopakujte na druhou nohu. Pak si ji dejte ještě jednou, ale tentokrát namísto pozice bojovníka III na vysoké špičce přetočte tělo do bojovníka II a rozpažte ruce. Pokračujte opět přes prkno, klik a kobru do střechy a zopakujte i na druhou nohu. Sestavu můžete zakončit ještě jednou pozicí židle.



