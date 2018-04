Zhubněte s powerjógou: Bojovník II vám vytvaruje štíhlý pas

Bojovník II stejně jako Bojovník I a III buduje vnitřní sílu a psychickou odolnost. Posiluje zejména svaly dolních končetin a břišní svaly. Na rozdíl od I a III pracuje s otevřením kyčelních kloubů. Působí tak na oblast pánve, protahuje zkrácené svaly hýždí a třísel, zlepšuje hybnost a sílu kyčelních kloubů. Tato pozice také podporuje proudění lymfy v těle.

Úklony v Bojovníku II jsou výborným tréninkem zejména šikmých břišních svalů. „Pravidelné provádění cviku nejen zeštíhluje pas, ale dokáže také pomoci při diastáze (rozestupu břišních svalů), která často vzniká například v těhotenství a po porodu,“ říká rehabilitační lékařka Aneta Králová.

Pozice půlměsíce

Nejprve si můžete nacvičit samotné úklony, při kterých se nesmíte příliš prohýbat v bedrech a naopak zapojovat břišní svaly. Ke kontrole vám poslouží jedna ruka položená na bedrech, zatímco druhá je zvednutá na hlavu a poté se tělo naklání směrem k první ruce. Jde o pozici půlměsíce, pokud sledujete pozici beder a břicha, můžete ruce spojit v úklonu nad hlavou. vydržte alespoň pět nádechů, aby se důkladně protáhly mezižeberní svaly.



Bojovník II

Do pozice Bojovníka II se dostanete z pozice kočky a zvednutím hýždí do psa hlavou dolů. Zvedněte jedno chodidlo do výšky a pak s ním vkročte mezi položené dlaně. Lehce natočte druhou patu k ose těla a zvedněte trup, přední koleno je pokrčené a nikam se nevytáčí, stále byste přes něj měli vidět na konečky prstů u přední nohy.

Zadní koleno je rovné, kyčle otevřené a pánev se nepřetáčí za nohami. Stydkou sponu tlačte lehce nahoru a sklopte žebra dolů tak, aby bylo aktivní břicho. Ruce upažte a pohled směřujte na přední ruku.



Úklony

Pak otočte přední ruku vzhůru a zakloňte se směrem k zadní noze, rameno tlačte od ucha dolů a zadní ruku svěste podél těla a důkladně prodýchejte. Pak se vraťte do výchozí pozice bojovníka II a zkontrolujte si správnou pozici beder a pánve. Přední předloktí si opřete o přední stehno, zadní ruka stoupá vzhůru.

Žebra sklápíme křížovitě ke tříslům (levá k pravému) a tříslo u zadní ruky se snažíme přetáčet směrem ke stropu, pohled směřuje za vztyčenou rukou. S výdechem uvolníme ruku ze stehna a přes zpevněné břišní svaly se vytáhněte zpět do základní pozice bojovníka II.

Totéž opakujte na druhou stranu. Bojovníka II a úklony můžete skrz začáteční pozici kočky přidat do pozdravů slunci.

