Zhubněte s powerjógou: Pozice bojovníka protáhne, posílí a uleví zádům

Bojovník I a bojovník III jsou pozice, při kterých dochází k výbornému protažení ohýbačů trupu a tím zajištění správného napřímeného stoje. Ten je důležitou prevencí bolestí zad, kyčelních kloubů a dalších zdravotních obtíží.

Začneme v přípravné pozici kočky a vkročíme jednou nohou mezi ruce a zvedneme tělo, zatímco druhá noha zůstává na zemi na koleni. Je důležité mít v kolenou pravé úhly, trup držet rovný a lehce otvírat hrudník a napřímit žebra.

Pak ruce zvedněte nahoru vedle uší, ale ramena držte dole, pokrčte lehce lokty a koukejte si do dlaní. Pokud je vám pozice pohodlná, můžete se malinko prohnout. V pozici udržujte aktivní břišní svaly. Pak vraťte ruce dolů na zem vedle přední nohy a odkročte si nohou zpátky do pozice kočky. Totéž opakujte s druhou nohou vepředu.



Bojovník I

Z pozice kočky zvedněte pánev do pozice střechy a pravou nohu zvedněte nad úroveň těla, pak s ní vkročte mezi ruce a vtočte patu druhé nohy lehce dovnitř. Zvedněte trup nahoru, přidejte ruce nad hlavu a přitom lehce podsaďte pánev a směřujte s ní vzhůru, neprohýbejte bedra a držte aktivní střed těla, ramena držte dole.

Pokud je vám pozice pohodlná, dejte si ruce vedle sebe nad obličejem a hlavu směřujte za nimi, jako byste v nich drželi zrcadlo. S výdechem klesněte s rukama zpátky vedle nohy a zvedněte pánev do pozice střechy. Totéž zopakujte na druhou stranu.



Bojovník III

Z pozice střechy zvedněte jednu nohu vzadu nahoru a poté opět vkročte mezi ruce. Zadní chodidlo vytáhněte na špičku a necháte ho rovnoběžně s předním, vytáhněte trup nahoru a povytáhněte se v kyčlích. Zvedněte ruce nad hlavu a spojte jako kdybyste dělali pistolku, ramena držte stále dole. Pokud vás příliš táhne zadní stehno, povolte nohu v koleni.

Pak se můžete rovně předklonit do prodloužení pánve, zvednuté ruce budou mířit dopředu. Koukejte si na přední nohu, koleno lehce tlačte ven. Nezapomínejte dýchat, pak se vraťte nahoru. S výdechem položte dlaně a odkročte do prkna a pak do střechy.

Pozice bojovníka můžete přes pozice střechy a kočky zapojovat do pozdravu slunci. Nezapomínejte během cvičení na plný jógový dech.



