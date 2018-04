Zhubněte do plavek za dva měsíce

Vše o hubnutí a zdravé výživě V tomto tématu týdne vám poradíme, jak zdravě zhubnout či přibrat, ukážeme vám, jak na kritické partie a jaký pohyb je pro vás nejlepší. Čtěte již zítra, 3. května, jak hubnout v tempu, které vám vyhovuje.

"Jestli do dvou měsíců neshodíte sedm kilo, ukážeme v televizi a na internetu vaši fotku v bikinách." Pod touto hrozbou se rozhodli hubnout účastníci projektu americké televize ABC. Většinou takový bič ale není potřeba.

Pět odvážlivců s velkou nadváhou, tři ženy a dva muži, podepsalo vloni na jaře s vedením stanice ABC jednoduchou smlouvu. Nechají se nejdříve vyfotit v miniaturních plavečkách a pak se zváží. Když se za dva měsíce při převážení zjistí, že nedokázali shodit 7 kilogramů, televize má právo jejich původní fotografie v plavkách zveřejnit ve vysílání i na svých internetových stránkách.

Ukázalo se, že hrozba ztrapnění je silný motor, protože jen jedna z žen podmínku nesplnila. I tak zhubla přes pět kilo a byla této příležitosti vděčná, že ji donutila se sebou něco provést.

Tohle je ovšem jedna z posledních možností, jak se rozhoupat k tomu, abyste se letos v létě nemuseli stydět chodit u vody v plavkách. Většinou stačí trocha selského rozumu a pevné vůle. A ta vám přece nechybí.

Nejlepší dieta: nežer a cvič

Traduje se historka, že si jakýsi podvodník dal inzerát, že za 500 Kč poradí nejlepší dietu na světě. Důvěřivým zájemcům potom poslal dopis o třech slovech: "Nežer a cvič." Je to sice řečeno drsně, ale je to pravda. Jednodušeji už to podat nejde. Máte-li problémy s váhou, která vám způsobuje zdravotní potíže, nebo jen pocit nepohody, musíte prostě méně jíst a více se hýbat. Změnit poměr výdeje a příjmu energie a začít odevzdávat více, než přijímáte.

Základní zásady hubnutí jsme probrali s Monikou Divišovou, odbornicí na výživu, výkonnou ředitelkou Centra péče o člověka a vedoucí projektu www.zdrave-hubnuti.cz.

Moniku Divišovou (29) přivedly k její profesi vlastní astma, alergie a ekzém. Díky "čistší" stravě se totiž většiny svých zdravotních problémů zbavila a zdravé stravě a poradenství v oblasti redukce váhy se věnuje profesionálně.

Je reálné zhubnout za Lze zhubnout za dva měsíce řekněme 5 kilo a zformovat tělo do plavek?

Ano. Samozřejmě záleží na tom, jaká je vaše výchozí váha, ale většinou by to neměl být problém a taky to není moc rychlý úbytek. Problém to může být pro "chronické dietáře", kteří mají zpomalený metabolismus a tělo už jim nevěří.

Rychlý úbytek je špatný úbytek?

Ano. Když totiž začnete rychle hubnout, třeba tím, že málo jíte, dostane se vaše tělo do stresu a začne hromadit tuky – zásobu energie. Myslí si, že už nikdy nedostane najíst, a proto se zásobuje, abyste vydržela co nejdéle, než umřete hlady. A kromě toho začne taky spotřebovávat svalovinu. Takže vy sice na váhu hubnete rychle, ale vlastně špatně. Proto je lepší se měřit než vážit. Podle obvodu pasu, boků a stehen poznáte lépe, jestli vám ubývá tuk.

Zdravá výživa už dnes není nic jednoduchého. Máme nízkotučné potraviny, které prý ale zase nejsou zdravé… tak mi řekněte, co máte doma v lednici vy – výživová poradkyně?

Protože při práci většinou sedím, mám v lednici hodně zeleniny, kterou nakupuji jednou týdně a ukládám ve vakuových krabičkách. Jogurty v biokvalitě, které jsou zdravější než právě ty nízkotučné, v nich je totiž chybějící tuk nahrazený sacharidy. Mám tam i tofu a seitan – rostlinnou bílkovinu z pšeničné mouky. Pak bílé maso – kuře, krůtu, ryby – a ovocné šťávy. Ty piju hodně ředěné vodou, protože je v nich spousta cukru.

Poskytujete svým klientům osobní podporu během procesu redukce váhy, takže se hodně zabýváte jejich psychikou. Kdy přicházejí nejkritičtější chvíle?

Jakmile se vaše dieta dostane do srážky s realitou. Já vám třeba napíšu jídelníček, na který vy si na víkend nakoupíte věci, ale v pondělí jdete do práce a po cestě nic z toho, co máte dnes jíst, neseženete. Proto vysvětluji klientům spíš systém zdravého stravování než přesný jídelníček a s trochou štěstí tahle krize nenastane. Pak ale přijde u žen první menstruace a tělo začne zadržovat vodu. Můžete přibrat až dvě kila a to je demoralizující. Přes tuhle krizi se přenesete tak, že pochopíte, co se s vaším tělem děje a že není důvod se znepokojovat. A pak je tu třetí moment, kdy se po zhubnutí prvních pěti až osmi kilo úbytek váhy zastaví. Tělo si zvyká na novou hmotnost a čeká, co provedete dál. V tu chvíli nesmíte ztratit motivaci. Naopak je třeba pochopit, že je to úplně normální.

A když konečně zhubneme tolik, kolik jsme si přály, jak si novou váhu udržet?

Problém je, že vaše tělo si svou hmotnost jakoby "pamatuje", takže ještě nějakou dobu poté, co zhubnete, má tendenci se vrátit k původní váze. Proto u nás sledujeme klienta dvojnásobnou dobu. Když řekněme zhubnete na svou ideální váhu za dva měsíce, pak jsou ještě další dva měsíce pro vás kritické.

Je možné životosprávou zhubnout cíleně na některé části těla?

Když hubnete zdravě, tak hubnete jenom tam, kde to potřebujete (ale svou roli samozřejmě hraje i genetická dispozice). Když jenom přestanete jíst, spadnou vám prsa a ochabne svalovina. Samozřejmě je nejlepší podpořit celý proces cvičením zaměřeným na formování vašich kritických partií.

Hubnou jinak muži a jinak ženy?

Muži mají rychlejší metabolismus a zpravidla rychleji a jednodušeji hubnou. Nemají menstruaci, takže je neovlivňuje žádný cyklus, žádné hormony. Netrápí je změny nálad, a tím pádem ani tolik chutě. A tuky se jim většinou shromažďují jen na břiše, takže to z nich padá snadněji.

Co říkáte na populární diety? Třeba známou tukožroutskou polévku?

Je spíš pro ty, kteří si chtějí pročistit organismus, upravit zažívání, vyčistit střeva… ale ne jako dlouhodobý způsob redukce váhy – nehubnete totiž jen tuky, ale právě svalovinu a obsah střev. Tukožroutská polévka se hodí po nemoci, po nějakém velkém stresu, při zácpě nebo na jaře. A je hodně důležité, jak jíte potom, co dieta skončí.

A co různé pilulky a náplasti?

Neumím si představit, jak by měly fungovat náplasti. Doplňky stravy, ať ve formě tablet nebo nápojů, v sobě mají většinou něco užitečného (samozřejmě záleží na kvalitě). Když je v nich třeba výtažek ze zeleného čaje, čistí organismus, ale nezhubnete. Vláknina je taky fajn, doporučuji ji ke každé dietě, protože sníží vstřebávání cukru a vyčistí střeva, ale samotná vám nepomůže. Stejné je to s akupunkturou. Může podpořit metabolismus, ale nenastartuje ho. Musíte přidat zdravé jídlo a pohyb. A dělená strava může pomoci při změně stravovacích návyků – vyloučíte z jídelníčku pro hubnutí nevhodné potraviny (sladkosti, smažené), začnete kontrolovat porce. Může pomoci i při dlouhodobém udržování dosažené váhy.

Čtyři tipy od odbornice:

1. TANKUJTE RÁNO

Snídaně je zdroj energie na půl dne a navíc ji stihnete do večera spálit. Čím později budete energii doplňovat, tím je větší pravděpodobnost, že se vám v noci uloží do tuku.

2. ZDRAVÁ SVAČINA

K dostání jsou marmelády bez přídavku cukru. Když sobě nebo dětem rozmícháte pár lžiček v bílém jogurtu, máte zdravější svačinu, než je většina hotových "kelímků".

3. TUK JEN KVALITNÍ A MALOU DÁVKU

Přejděte z kvantity na kvalitu. Místo 20 dkg nízkotučného nekvalitního sýra je mnohem zdravější pochutnat si na malém kousku kozího sýra nebo kvalitního parmazánu. Utratíte stejně, sníte méně a tělo vám bude vděčné.

4. OBEJDĚTE SE BEZ ALKOHOLU

Alkohol při redukci váhy nedoporučuji pít vůbec. Zejména ne první měsíc. Jednak je v něm hodně cukrů a za druhé ho tělo musí nějak likvidovat a to zpomaluje metabolismus. Většinou při redukci váhy sportujete, chcete si zrychlit metabolismus a alkohol vám to sabotuje. Když si po aerobiku nebo jiném sportu půjdete sednout na skleničku nějakého alkoholu, nemohou se vaše játra soustředit na odbourání kyseliny mléčné, která vám ve svalech vznikla cvičením, a musí likvidovat alkohol. Takže vás o to víc bolí nohy a metabolismus se zpomaluje.



Jsou jídla, po kterých se hubne Do skupiny potravin, které zeštíhlují, patří ty přírodní. Naproti tomu z průmyslově upravovaných potravin jako jsou salámy, hranolky, koláče nebo sladké limonády, tloustneme. Takže podle odborníků i podle zdravého rozumu: TLOUSTNEME PO: * Salámech, tučném mase

* Krémech a zmrzlinách

* Cukru, sladkostech, koláčích, pečivu, dortech, sladkých nápojích

* Těstovinách, bílé rýži, hranolcích

* Majonézách, tučných omáčkách HUBNEME PO: * Zelenině, luštěninách, houbách

* Syrové stravě, salátu

* Sóji a produktech z tofu

* Bramborách

* Vejcích, drůbežím mase bez kůže, libovém mase (Zdroj: Klaus Oberbeil 100 tipů, jak omládnout, nakladatelství Computer press)