Zhubněte do plavek!

Na jaře se kila shazují vůbec nejlépe. Naučte se i vy jíst a vařit zeleninu místo omáček, přidejte ten správný pohyb. A co je nejdůležitější, hubněte i na jaře hlavou.

Rozumem si totiž musíte odpovědět na otázku, proč vlastně chcete hubnout, a pak zapojit svou psychiku do celého procesu shazování přebytečných kil. Pomoci si přitom můžete i negativními pocity. „Někdy pomáhají třeba nepříjemné pocity z toho, že jsme přes zimu přibrali. Všechny motivy tak vedou k tomu, co potřebujeme, tedy k posílení vůle a odhodlání pustit se do hubnutí,“ vysvětluje psycholožka Zdena Sládečková, která rovněž pořádá kurzy hubnutí.

Svíčková s rajčetem navrch

Že je zelenina zdravá, ví už snad každý. Jenže zdaleka ne každý ji umí správně vařit a jíst. Základní zásada vycházející zejména ze zdravotní prospěšnosti zní, že by si člověk měl dát denně pět porcí zeleniny, přičemž porcí se myslí vždy jeden druh zeleniny o váze zhruba 100 gramů.

Jenže, lidé se dopouštějí hned dvou velmi častých chyb – nadále jedí nezdravě a nic si neodříkají, jen si mezi své svíčkové nebo sekané ještě tu a tam přikousnou rajče nebo papriku. Tím si samozřejmě neublíží, ba naopak, dostanou tak do těla nějaké ty vitaminy a minerály, ozdraví si trávení. Jen o hubnutí nemůže být řeč.

Druhou chybou je úplně nevhodná úprava zeleniny. Co je platné, když někdo nakoupí spoustu brokolice, květáku nebo třeba špenátu, ale pak je při vaření zbaví všech vitaminů a vzápětí je zalije smetanou a posype sýrem a kostičkami slaniny pro lepší chuť? Takové jídlo je samozřejmě přece jen zdravější, než kdyby si dotyčný dal rovnou pečený bůček s knedlíkem, ale zase ne zásadně. Kaloricky už se to s takovým jídlem dá dokonce srovnávat. Přitom podobná „zeleninová“ jídla přímo svádějí k tomu, abyste na talíř dali větší porci.

Nedoplňujte, nahrazujte!

Se zeleninou se musí zacházet úplně jinak. Správné přístupy jsou v zásadě také dva: zaprvé nedoplňujte zeleninou svůj stávající jídelníček, ale naučte se nahrazovat jí některé jeho součásti. Přímo se to nabízí u klasických příloh nebo třeba u studených večeří, kdy si raději místo chleba s máslem a šunkou dejte s toutéž šunkou lehký zeleninový salát. Pozor, zeleninový, ne těstovinový.

Zadruhé se naučte ze zeleniny vařit úplně jinak, než jste zvyklí u surovin, které používáte dosud. Když pečete maso, je hodina na místě, ale u zeleniny? Zapomeňte na zeleninové řízečky nebo na smažený květák – cílem je naučit se připravovat zeleninu tak, aby jí zůstalo co nejvíce z jejích původních chuťových i výživových vlastností. Tip? Kupte si nějakou kvalitní zeleninovou kuchařku, nabídka na trhu je velká.

Vařit jinak však nestačí – stejně nezbytné je, abyste se začali více hýbat. Nemusíte se už vymlouvat, že nemáte čas ani peníze na posilovnu. Ideální na hubnutí je totiž jízda na kole nebo chůze venku, třeba s pomocí holí na nordic walking.