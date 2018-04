Zhubněte, ale jezte přitom bez výčitek svědomí

Pokud opravdu chcete zhubnout nadbytečná kila, připravte se na několik důležitých věcí:

* Musíte chtít.

* Není to tak strašné, jak si myslíte.

*Pokud přemluvíte některou kamarádku,

bude to jednodušší.

* I když tomu teď nevěříte, za dva tři měsíce vám už ani nepřijde, že držíte dietu.

PODZIMNÍ DIETU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE NA PDF

Principy zdravého shazování kil jsou v zásadě velmi jednoduché.



1. Ideální je hubnout tak 0,5 až 1 kilogram týdně, tedy za měsíc 2 až 4 kila.



2. Abyste toho dosáhli, měl by váš denní příjem potravy dosahovat nejvýše 5 000 kJ.



3. Ze začátku si jídlo budete muset počítat, ale po pár týdnech už váš mozek automaticky vyhodnotí, co si můžete dovolit – jak velký krajíc chleba je ideální, kolik obnáší kelímek jogurtu a co si připočtete, když si večer dáte dvojku bílého vína.



4. Sacharidy, tedy pečivo a veškeré přílohy, jako brambory, rýži, obilniny a těstoviny, byste měli jíst převážně ráno a v poledne. Stejně se chovejte, pokud chcete jíst sladké – raději si ho dejte v první půlce dne.



5. Odpoledne je lepší konzumovat kromě zeleniny a ovoce už jen bílkoviny – tedy maso, některé uzeniny či mléčné výrobky.



6. Jíst byste měli pravidelně, každé 2,5 až 3 hodiny.



7. Výhledově by snídaně měla tvořit ideálně asi dvacet procent vašeho celkového denního příjmu, tedy 1 000 až 1 200 kJ. Na oběd počítejte tak s 1 400 až 1 800 kilojouly, k večeři si dejte jídlo s energií 1 000 až 1 400 kJ. Na dopolední a odpolední svačiny vám zbude asi 400 až 800 kJ podle skladby ostatních pokrmů.



8. Nedávejte si v rámci uchování duševního zdraví i vašeho hubnoucího odhodlání žádné definitivní zákazy, jako třeba: "Už nikdy žádné tiramisu!" Když si ho dopřejete jenom zřídkakdy, rozhodně vám po jeho snědení nenaskočí ihned zpátky draze "zaplacené" shozené kilogramy.



9. Pokud k této dietě přidáte navíc i pohyb, jenom dobře. Nebudete sice pravděpodobně hubnout rychleji, váha se vám dokonce může zastavit, ale na vašem těle to bude znát. Svaly jsou totiž těžší než tuk, ale vypadají lépe...



10. Občasný výpadek z režimu nejenže dietě neškodí, ale někdy dokonce i pomůže. Organismus zvyklý na malý přísun kilojoulů totiž mívá roupy považovat toto množství za dostatečné. Takže když mu občas dopřejete víc, uvědomí si, že menší porce = pokyn hubneme.