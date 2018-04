Zhubněte a nekuřte. Snížíte si tak krevní tlak

Když lékaři hovoří o příčinách kardiovaskulárních onemocnění, obvykle neopomenou připomenout nevhodnou hladinu krevních tuků, obezitu a právě hypertenzi. A za tím vším je samozřejmě riziko infarktu či mrtvice, které postihují stále mladší lidi.

"Měli bychom se především zaměřit na to, co by měl pacient dělat, aby si zlepšil zdravotní stav bez prášků," řekl na tiskové konferenci profesor Richard Češka z Centra preventivní kardiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

"Znamená to zvýšit pohyb, stačí tři čtvrtě hodiny rychlé chůze pět dní v týdnu, rozumnou dietu s omezením živočišných tuků a udržování rozumné hmotnosti," dodal.

Životní styl jako zvláštní obor

Odborný server kardiochirurgie.cz připomíná, že v některých zemích je životní styl dokonce předmětem samostatného medicínského oboru. "Jednou z nemocí, kde životní styl hraje důležitou roli, je právě vysoký krevní tlak," zdůrazňuje server.

Pokud máte sedavé zaměstnání, veškerý váš pohyb je pouze přesun od domu k autu, kouříte, rádi se napijete alkoholu (a nezůstanete jen u jedné skleničky), značně zvyšujete riziko, že ručička tlakoměru u vaší paže vyšplhá časem hodně vysoko. Riziko je o to větší, pokud vysokým krevním tlakem trpí třeba vaši rodiče nebo někdo jiný z rodiny.

"Každý by se měl zamyslet nad tím, jestli měl v rodině srdeční onemocnění, genetika je důležitý faktor," upozornil profesor Češka z pražského Centra preventivní kardiologie.

Kila dolů i méně stresu

Pokud už máte zvýšený krevní tlak, nebo chcete riziko této civilizační choroby výrazně omezit, měli byste se držet následujícími radami:

Pohyb: Vhodné jsou vytrvalostní sporty, jako je chůze nebo jízda na kole, posilování. Ideální je věnovat se zvýšené fyzické námaze aspoň půl hodiny denně, v týdenním součtu více než 150 minut. Ale podle profesora Češky stačí i tři čtvrtě hodiny rychlé chůze pět dní v týdnu.

Výživa: Jde o známá pravidla, jen je dodržovat. Tedy hodně zeleniny a ovoce, celozrnné produkty či nízkotučné mléčné výrobky. Mezi nevhodné naopak patří pokrmy s vysokým obsahem nasycených tuků, cholesterolu a sodíku.

Tělesná hmotnost: "Měla by být přiměřená, neboť nadváha má významný vliv na zvyšování tlaku," připomíná server kardiochirurgie.cz. Obézní lidé by měli postupně, nikoli drasticky, hubnout. Ideální je snížení hmotnosti o 10 procent za půl roku.

Alkohol: Střídmost především. Muži i ženy by denně neměli vypít víc než dva alkoholické nápoje denně. To ale neznamená, že můžete týden abstinovat, a pak si celou dávku "vybrat" během jedné noci. Jedním alkoholickým nápojem by mělo být 1 pivo nebo 1 sklenička vína.

Stres: Ačkoli se to nezdá, psychický stres může hrát podstatnou roli při vzniku hypertenze, chorob věnčitým tepen a celkově se podílí na úmrtnosti na kardiovaskulární choroby. Snažte se stresu maximálně vyhýbat.

Kouření: Kouříte-li, přestaňte. Nekouříte-li, nezačínejte.