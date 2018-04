Zhubli jsme 130 kilo!

Na stránkách www.ona.idnes.cz jsme vás vyzvali, abyste se s námi podělili o své zkušenosti s hubnutím. Vybrali jsme pět čtenářů, kterým se podařilo dohromady zhubnout neuvěřitelných 130 kilogramů! Jak se jim to zdařilo, zjistíte porovnáním fotografií před a po. Neslibujeme snadný návod ani prozrazení dietního kouzla, ale skutečné a účinné tipy na zeštíhlení.

RADKA CIMORADSKÁ

Hodně tance, málo cukru

Radka Cimoradská, sedmatřicetiletá maminka dvou dětí, zhubla 28 kilogramů. Startovní váha byla 97 kg, její současná hmotnost je 69 kg.

"Začala jsem radikálním zmenšením porcí, vynechala večeře a naposledy jedla před pátou odpolední," vypráví Radka. "Prvních pět kilo bylo pryč za tři týdny a to mě povzbudilo. Rozhodla jsem se, že přestože to není nic snadného, vydržím."

Radka vynechala sladkosti, přestala sladit cukrem a začala používat umělé sladidlo. Sbohem dala i pečivu, máslu a tučným jídlům. Dalších pět kilo bylo dole. "Pila jsem neslazené čaje, vodu, a pokud limonády, pak jedině light. Kávu a alkohol jsem si dopřála jen výjimečně."

Radka nezapomněla ani na pohyb: "Ale žádné posilovny ani hromadná cvičení. Hýbala jsem se doma, v obýváku jsem si vždycky dala nábytek na stranu a několikrát týdně 35-40 minut tančila a poskakovala."

Možná to nevypadá nijak "odborně", ale jak sama Radka říká: "Cokoli je přece lepší než nic." Radka dále hubla: po šesti měsících shodila 15 kilogramů, po devíti měsících dokonce 21 kilogramů. Začala jezdit 2-3x týdně na rotopedu, kolečkové brusle se dokonce staly její vášní. "Během prvního tři čtvrtě roku jsem neměla ani gram cukru a čokolády. Nedopřála jsem si ani zmrzlinu či bonbony. Ani jednou. To bylo opravdu obtížné," přiznává Radka.

CO NA TO POROTA ONY DNES

"Je úžasné, jak pevnou mají někteří lidé vůli," chválí Radku Pavel Suchánek, odborník z Centra výzkumu chorob srdce a cév v pražském IKEMu, a navrhuje: "Radka si může vyhradit jeden den v týdnu, kdy si dá k jídlu, na co má chuť: tedy i tu čokoládu nebo zmrzlinu. To jí pomůže lépe snášet tento poměrně velmi tvrdý režim," říká Suchánek.

"Pokud vydrží i se zvoleným pohybem, je vysoká pravděpodobnost, že si váhu udrží," dodává. Zároveň ale varuje, že váha zřejmě nebude dále výrazněji klesat. Suchánek ale není zastáncem umělých sladidel. "Myslím, že je určitě lepší zvykat si na méně sladkou chuť," říká. Zvolený způsob přesto označuje jako jeden ze zdravějších. "Radka hubne zdravě, zlepšuje si tak krevní tlak, hladinu cholesterolu a zároveň zmenšuje riziko, že se tak jako jiní lidé s obezitou stane diabetikem 2.typu: onemocnění srdce a cév spolu s diabetem jsou velmi úzce spojeny právě s obezitou."

"Podle mého názoru Radka hubla příliš rychle," říká doktor Petr Hanuš, který se v rámci své praxe internisty věnuje i pacientům s nadváhou. "Z počáteční hmotnosti 97 kilogramů zhubnout na 69 kilogramů během jediného roku není dobré. Podobně rychlé a intenzivní hubnutí by mělo probíhat výhradně pod pravidelným lékařským dohledem," doporučuje Hanuš.

"Chválím vynechání pečiva, naopak úplné vynechání tuků není dobré. Každý extrém škodí," vysvětluje Hanuš. "Je potřeba rozlišovat tuky ,dobré‘ a ,špatné‘," upozorňuje. "Třeba olivový olej je v jídelníčku důležitý, protože mastné kyseliny z rostlinných zdrojů mají protektivní charakter, chrání buňky cévní stěny," dodává. Podobně jako Pavel Suchánek ani Petr Hanuš neschvaluje umělé sladidlo, ale navíc nedoporučuje nahrazovat máslo margaríny.

DAGMAR HOUSKOVÁ

Bez omáček a alkoholu

Devětadvacetiletá Dagmar Housková se pro dietu rozhodla ve chvíli, kdy vážila 95 kilogramů. 22 kilogramů se zbavila pod dohledem odborníků ze Stop obezitě. Ve STOBu Dagmar doporučili přestat jíst tuky. Přestala proto jíst všechna smažená jídla, tatarku a chipsy, což pro ni prý bylo mimořádně obtížné.

Hned první týden ale Dagmar udělala jednu zásadní chybu: jedla jenom zeleninu. Pro její organismus to byl takový šok, že se jí po pár dnech udělalo špatně. Lékařka ze STOBu jí vysvětlila, že je potřeba jíst vše, ale v malých porcích a často.

U toho způsobu stravování Dagmar zůstala dodnes. Do svého jídelníčku rovněž doplnila snídaně, svačiny, zeleninu a začala jíst i vlákninu. "Nejtěžší bylo rozloučit se se smetanovými omáčkami. Miluju je," přiznává Dagmar. "Pohybu jsem moc nedala, párkrát jsem byla na aerobiku ve STOBu, ale maximálně jednou týdně," dodává. "A po celý rok jsem vynechala alkohol."

CO NA TO POROTA ONY DNES

Petr Hanuš chválí velké množství zeleniny stejně jako vynechání tatarky a chipsů. "Jíst v malých porcích a často je v pořádku. Ale Dagmar by neměla zapomínat na pohyb. Nejvhodnější je běh či plavání, jsou lepší a zdravější než jakékoli silové sporty," tvrdí Hanuš. "Znáte snad nějakého tlustého plavce? Nebo maratonce? Tak běhejte nebo plavejte!"

S jeho doporučením souhlasí i Pavel Suchánek: "Jsem zastáncem mírnějších dietních opatření v souladu s vyšším podílem fyzické aktivity. Dagmar zvolila ke ztrátě nadváhy cestu náročnější, a to převážně dodržováním diety. Takové odříkání je pro naši psychiku těžké, a proto s ním souvisí poměrně vysoké riziko, že člověk režim nakonec nedokáže dodržovat celoživotně. Což logicky přináší riziko jo-jo efektu nebo dokonce selhání v rámci celoživotního dietního režimu."

VERONIKA CRHOVÁ

Útěk od stresu

Sedmadvacetiletá Veronika Crhová nabrala přebytečné kilogramy v předchozím zaměstnání. "Pracovala jsem jako vedoucí call centra. Strašlivý pracovní stres jsem vyrovnávala stejně strašlivým přejídáním," přiznává.

"Proto jsem svou dietu začala tím, že jsem změnila práci," vypráví. Z původních 105 kilogramů se během tří let propracovala na 65 kilogramů. "Nerada se týrám dietami, proto jsem jedla vše, nač jsem byla zvyklá, ale v miniaturních porcích. Přestala jsem jíst po 17. hodině, jídelníček doplnila velkým množstvím zeleniny," popisuje Veronika změnu svého stravování. "Ovoce a zeleninu jsem jedla nejen jako přílohy, ale i mezi jednotlivými jídly, například ke svačinám." Začala pít i čistou vodu, protože do startu dietního programu pila jen sladké limonády a ochucené slazené minerálky.

CO NA TO POROTA ONY DNES

Doktor Hanuš připomíná, že hubnout rychle není moudré. "Takhle drasticky se jistě zhubnout dá, ale je to chyba. Většinou se nadváha vrátí, a pokud se Veronika přejídala v zátěžových, stresových situacích, pravděpodobně bude reagovat při podobné situaci stejně," varuje Petr Hanuš.

"Obezita je často způsobena stresem v zaměstnání, ale i v rodině," připouští také Pavel Suchánek. "Podobné ,zajídání stresu‘ je více než častý problém obézních lidí. Řešením je odstranění toho elementu, který stres způsobuje, proto byla změna zaměstnání vhodným startem," tvrdí. Celkově Veroničinu dietu chválí, ale současně upozorňuje na fakt, že k úspěšnému hubnutí je pohyb potřeba. "Pokud pohyb chybí, sice se vám díky dietě podaří zhubnout, ale vaše postava nebude pevná a vytvarovaná."

MANŽELÉ PÍCHOVI

Zrušili televizní večeře

Manželé Píchovi potvrzují, že ve dvou se lépe i hubne. "Vzájemně jsme se podporovali. Spoustu cenných rad jsme získali v Centru péče o člověka. Navíc jsme přestali vyvařovat, tak ani jednoho z nás nemělo co lákat," vysvětluje Vlaďka Píchová. Ta zhubla devět kilogramů, její manžel dokonce 21 kilogramů.

"Jedli jsme méně a častěji," vypráví Vlaďka. "Přidali jsme si do jídelníčku svačiny, dopoledne ovocné a odpoledne zeleninové," vysvětluje. "A zrušili jsme druhé, televizní večeře," doplňuje svou ženu Petr Pícha. "Taky jsme přestali jíst uzeniny, bílé pečivo a tučná a smažená jídla," přiznává. Omezili i kávu na nejvíce tři šálky denně, poslední si dopřávali v 16 hodin. Denně vypili 2-3 litry tekutin, hlavně vodu, ovocný a zelený čaj a neslazené minerálky.

Petr po dvou operacích kolenou musel zanechat aktivního sportování a jen se občas svezl na kole. Zato jeho paní říká: "Nedovedete si ani představit, jakou mám teď fyzičku. Během roku chodím na spinning, v zimě lyžuji, v létě hraju tenis a pravidelně posiluji aspoň jednou týdne," svěřuje se Vlaďka a ukazuje své dlouhé štíhlé svaly.

CO NA TO POROTA ONY DNES

"Tento způsob mohu z medicínského hlediska jen schválit," říká doktor Hanuš. "Nepřejídat se večer je samozřejmost a ke skončení s televizním pojídáním nabádám své pacienty denně."

Tento postup doporučuje i Pavel Suchánek: "Jedinou možností, jak si udržet hmotnost, je pouze pravidelný sport," vysvětluje. "Proto má Vlaďka téměř vyhráno, pokud vydrží. Zato u Petra je poměrně vysoké riziko, že si získanou hmotnost dlouhodobě neudrží," varuje Suchánek.

Na druhou stranu chválí hubnutí v páru: "Pokud rozhodnutí zlepšit svou hmotnost udělají společně partneři, mají mnohem vyšší pravděpodobnost, že to zvládnou i že to vydrží," říká. "Motorem těchto změn bývají ve většině případů ženy, které jsou nespokojené i s mírnou nadváhou. Zato muži ani velkou nadváhu neřeší, začínají se svou hmotností zabývat, až když je dostihnou zdravotní problémy," vysvětluje. "A protože žena většinou rozhoduje, co bude v lednici, má i zásadní vliv na stravování partnera," dodává.

Inspirovali jste se skutečnými příběhy? A vyzkoušíte to také? S prvními krůčky vám pomohou i nejrůznější "chytré" weby:

http://www.stob.cz/

http://www.merrylinka.cz/

http://www.nadvaha.com/

http://www.hubnuti.org/

http://www.fzv.cz/

http://www.cimed.cz/poradna-pro-snizovaninadvahy.html

http://www.dietolog.cz/default.php?sectionID2=sluzby&pageID=1

http://www.obezita.com/snizovani-nadvahy.php

http://www.ayurveda.cz/nadvaha-a-resenivajurvedske-medicine.htm

http://www.obezita.cz/

http://www.dietologie.cz/dtRubrIn.aspx?intRubrKis=35

http://www.flora.cz/eden_kalk.php

Jak hubnou slavní?

Pro lidi, kterým jejich vzhled vydělává, je nadváha ještě větší prokletí než pro neznámou většinu. Jak s kily navíc bojují oni a jak jsou úspěšní?

KIRSTIE ALLEY - 34 KG

Americká herečka známá ze série filmů Kdopak to mluví, kde si zahrála po boku Johna Travolty, nabrala během svého života slušnou nadváhu. Od roku 2005 se zapojila do programu Jenny Craig, který jí poskytl osobního konzultanta; ten jí sestavil dietní plán přímo na tělo a dodával jídlo na celý den. Zhubla 34 kilogramů a svoji novou váhu si udržela. Podobný systém nabízí u nás firmy Nutricare nebo Diet Plus.

PETER JACKSON - 22 KG

Po natočení tří filmů o Pánovi prstenů shodil jejich režisér Peter Jackson tolik kilogramů, že je téměř k nepoznání. !Už mě prostě unavovalo být obézní, tak jsem přesedlal z hamburgerů na jogurty a müsli a zdá se, že to funguje." Místo cvičení nasadil náročné natáčení filmu King Kong, kdy byl denně na place asi 21 hodin. Není to ideální, ale rozhodně účinné. Protože shodil takovou váhu za pouhých 10 měsíců, experti varují, že by mohl velmi rychle zase nabrat. Musí přísně hlídat svou dietu.

OPRAH WINFREY - 10 A- 15 KG

Jakou váhu doopravdy populární televizní moderátorka zhubla, se neví. Oprah to tají. Co naopak netají, je způsob, jakým své nápadné proměny dosáhla - denně cvičila pod dohledem osobního trenéra Boba Greena a dodržovala drsnou dietu (maximálně 1000 kalorií denně). Dnes na svém zhubnutí chytrá podnikatelka vydělává. Kdo chce, může se zapsat do jejího "hubnoucího tábora" - na kurz pro lidi s nadváhou.