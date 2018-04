Jiřina zhubla neuvěřitelných 37 kilo a radikálně změnila i sestřih

Málokdo by půvabné Jiřině Malé z Biliny na Teplicku tipnul skoro 50 let. A i když by se mohlo zdát, že se svým vzhledem může být spokojena, trápí ji problematická kvalita vlasů. Proto se rozhodla přihlásit do pořadu New Look, ve kterém tým odborníků pomáhá ženám vylepšit vzhled. „Chtěla jsem se skoro v padesáti letech cítit nějak líp,“ přeje si Jiřina.

Jaká barva a střih by se jí líbila, vyzvídala Karolína Fahounová, kadeřnice z Hair Studia Honza Kořínek. Jiřina má sice od přírody tmavé vlasy, ale dlouhodobě nosí melíry. „Jsem zvyklá být spíše v té světlé a nejsem zvyklá experimentovat.“

Experimentování má za sebou tato drobná žena přeci jen dost. Ještě před rokem totiž vážila o 37 kilo více! „Už v roce 2010 jsem byla na zákroku, ale ten se nepovedl. Pak se mi ale podařilo udělat všelijaké úpravy, nejen stravou ale i zejména životasprávou. A podařilo se,“ svěřila se Jiřina. Hubnutí se na ní však podepsalo i negativně, začaly jí padat vlasy. Pomocí různých podpůrných přípravků sice dorostly, ale jejich kvalita se podstatně zhoršila.

Krátký střih a tmavé vlasy

„Jiřina má vlasy odrostlé, promelírované a asi tak z 80 % bílé. Jsou hodně jemné a citlivé. Proto by potřebovala barvu, který ji dodá hodně pigmentu a lesk. Ani polodlouhý střih se k jejím oslabeným vlasům nehodí. Zvolím proto krátký střih, který jí určitě prospěje. Vlasy se zpevní a dodá jí to šmrnc,“ říká kadeřnice a dodává, že by Jiřina měla používat péči pro obnovení hustoty vlasů.

Jiřina byla z péče kadeřnice lehce nervózní, ale když se po proměně uviděla v zrcadle, málem se nepoznala. „Čekala jsem všechno, ale tohle ne. A i když jsem nechtěla tmavou barvu a krátké vlasy, jsem moc spokojená a cítím se skvěle,“ pochvaluje si žena, které byste rázem hádali o deset let méně.

„Mám neteř, se kterou jsme si hodně podobné. V prvním momentě jsem měla pocit, že jsem uviděla ji. Připadám si, že jsem omládla. Už si na svůj věk ani nepřijdu,“ uzavírá Jiřina.