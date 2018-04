Zhubla jsem 6 kilo, pomohlo mi cvičení a jídlo pětkrát denně

0:40 , aktualizováno 12:49

V polovině dubna jsem se rozhodla za pomoci odborníků shodit do léta aspoň šest kilogramů a své zkušenosti pak předat vám, čtenářům iDNES.cz. V on-line rozhovoru jste se ptali na všechno, co s mým hubnutím a formováním postavy souvisí a co vás zajímá. A jaká je moje rada pro všechny, co chtějí změnit svoji postavu? "Jezte pětkrát denně a cvičte alespoň třikrát týdně."