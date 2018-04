Zhubl jsem. A řeknu vám jak

Petr Novotný sedí na gauči v pestře vzorovaném triku se širokými pruhy. Fotograf ho zabírá zespodu. Výsledek? Populární televizní bavič vypadá na snímku ještě mohutnější, než je ve skutečnosti. Fotka je později součástí reklamy na přípravek HCA. Doplní ji další fotografie. Na ní je Novotný v tmavé teplákové bundě zachycen tak nějak z boku. Břicho se zdá být menší.

"Zhubl jsem o dvacet čtyři kilogramů, bez diety," hlásá nápis v záhlaví inzerátu, který nedávno zaplavil české časopisy. "Při této metodě se nemusíte omezovat a můžete jíst dle chuti. Platí to i tehdy, když budete jíst zákusky, tuky, sladkosti a uzenářské výrobky. Žádné zákazy neexistují," tvrdí komik v reklamě.

Chcete zhubnout čtyři až sedm kilogramů? Zavoláte na uvedené číslo a domů vám přijde kúra, za kterou zaplatíte 990 korun. Vydrží vám týden - dvě tablety před snídaní, dvě před večeří. Chcete-li zhubnout dvacet kilo, připravte si tisícovku navíc.

"Společnost Labo Bio Pharma, dobrý den." "Dobrý den. Píšu článek o dietách a ráda bych mluvila s někým z vedení vaší firmy o přípravku, který pro vás propaguje Petr Novotný." "Lituji, takové informace nepodáváme." "Ale snad mi můžete dát kontakt na někoho z šéfů." "Lituji, to nemohu. Pokud nemáte zájem objednat si náš přípravek, pak na shledanou."

Novotný: dvacet kil dolů

Doktorka Iva Málková vede hnutí Stop obezitě. Reklamy se slavnými tvářemi jí lezou na nervy. "Vždycky přicházejí ze světa ve vlnách. Jednou známí lidé propagují tablety s chromem, jindy kyselinu HCA. Přípravky založené na stejném principu jako ten, který propaguje Petr Novotný, koupíte běžně v lékárnách pětadvacetkrát levněji.

Dělali jsme řadu studií a rozborů na toto téma," tvrdí. Bavič si však hlavu neláme. A na rozdíl od firmy, která "podivuhodný přípravek" prodává, jeho princip ochotně vysvětluje. "Já jsem ty prášky bral, protože jsem se doslechl, že potlačují chuť k jídlu. Jsem prostě žravý a vyzkoušel jsem už všechny možné věci, jak s tím něco udělat. Firma se doslechla, že prášky užívám, oslovila mě a uzavřeli jsme klasickou reklamní smlouvu."

Petru Novotnému teď denně píší lidé maily, ve kterých mu děkují za dobrý tip, který jim pomáhá, nebo mu nadávají, že propaguje nesmysly. "Ty prášky potlačují chuť k jídlu, ale nedokážou vyřešit žravost. Lidé si řeknou: spolknu tabletku a můžu si dát po obědě tři dorty a vyvalit se na gauči. Novotný to taky tak dělal a zhubnul. Ano, já v reklamě říkám, že jsem si dal i sladkost. Ale za odměnu. Jestli mě někdo obviňuje, že jsem si namluvil, že ty prášky fungujou, a ve skutečnosti to tak není, co nadělám? Já jenom vím, že mi pomohly. Opravdu jsem dvacet kil zhubnul."

Kamera přidává kilogramy

Diety jsou nedílnou součástí světa showbyznysu. Důvod je prostý. Zpěváci, herci a moderátoři vystupují před kamerou, která je k tělesným proporcím značně nemilosrdná. Zvětšuje, potvora. Vizážisté říkají, že opticky přidává pět až deset kilo.

A tak zpěvačky, které mají na obrazovce postavu tak akorát, jsou ve skutečnosti spíše hubené. Ty, které mají o pár kilo navíc, už působí v televizi mohutně. Takže hubnou. A společnosti prodávající nejrůznější preparáty, které údajně ztrátu kil podporují, známé tváře rády používají do svých reklam. No nekupte to, když jasně vidíte, že na téhle fotce byla Halina Pawlowská při těle a tady už ujde.

Slavné lidi, kteří propagují diety, můžeme rozdělit do dvou skupin. Jedni si nechali zaplatit za to, že budou organizovaně hubnout. Dělají reklamu určitému přípravku a na úbytku své váhy se snaží dokázat, že jeho užívání skutečně pomáhá. Druzí se rozhodli držet určitý typ diety, o které pak často mluví, píší o ní do časopisů nebo rovnou napíší knížku. Lidé si dietu spojí s jejich jménem a stane se hitem.

Mezi hollywoodskými herci prý koluje pořekadlo: Zapomíná se na tebe? Vymysli novou dietu. U nás je přebornicí Lenka Kořínková. Po návratu z emigrace v Austrálii se jí coby herečce příliš nevedlo. Mnohem víc ji proslavila dieta. Co, dieta! Lenka Kořínková to slovo nemá ráda a mluví přímo o hnutí s názvem SPLK. Přeloženo: Stravování podle Lenky Kořínkové.

Jak to pak může vypadat? "Pepa dneska griluje, nechcete se večer zastavit?" volá kamarádka kamarádce. "Dneska nemůžu, mám květinkový den." "Aha, a kdy bude zvířátkový? Ať to sjednotíme..." "Počkej, podívám se do diáře. Zvířátkový mám víkend, to by šlo." O čem ty dámy mluví? Jsou jedněmi z tisíců těch, kteří dodržují rady Lenky Kořínkové. Zjednodušeně řečeno, její dieta je založena na tom, že se některé dny jí pouze strava živočišného původu a jindy zase rostlinná. Její kuchařky s recepty šly svého času na dračku.

Podobně byl na tom tenorista Štefan Margita. "Původně jsem jen tak známým povídal, jak se mi podařilo shodit, a za chvíli z toho byla Margitova dieta. Začali mi telefonovat z časopisů, abych ji zveřejnil. Všichni se mě na ni pořád vyptávali," vysvětluje.

Zaplaťte mi za to!

Pro firmy, které prodávají přípravky na hubnutí, je obtloustlá celebrita zlatý důl. "Zkoumali jsme, jací lidé na tento typ inzerátů nejčastěji slyší. Kupují je všichni, i vzdělaní vysokoškoláci. Když jde o slib, že rychle a jednoduše zhubnete, rozum jde stranou," říká Iva Málková. Taková smlouva je výhodná pro obě strany. Příkladů najdeme dost u nás i v zahraničí.

Vydělat na hubnutí zkusila například Monica Lewinská. Zatímco se ve Spojených státech řešilo, proč prezident zhřešil zrovna s touto stážistkou, která je poněkud neesteticky při těle, obchodníci zavětřili. Dietní institut Jenny Craigové se obrátil na slečnu Lewinskou: "Chcete vydělat? Nabízíme vám organizované veřejné hubnutí." Padesát tisíc dolarů dostala za podepsání smlouvy a dalších sto tisíc jí slíbili za každých deset kilo dolů. Američané sledovali její hubnutí takřka v přímém přenosu. Monika se snažila, dostala se na čtyři sta padesát tisíc dolarů, pak už to dál nešlo.

Ale co na tom? Dietní institut Jenny Craigové, který to všechno zorganizoval, díky tomu už v té době znal snad každý Američan. U nás podobným způsobem shazovala například herečka Hana Gregorová, hlasatelka Jana Smutná nebo spisovatelka Halina Pawlowská. Ta posledně jmenovaná to uchopila v největším stylu. Nejdříve ji mohli televizní diváci vidět v často opakované reklamě, při níž popíjí koktejl Ultra Fit´n Slim. Pravdou je, že ve skutečnosti popíjí mnohem raději a častěji šampaňské.

Zájem o koktejl byl tak velký, že firma, která ho prodává, uzavřela s Pawlowskou další smlouvu. Na nový druh koktejlu a stejnojmenné tyčinky. Letos v březnu Pawlowská svou více než tříletou snahu završila slovy: "Mám váhu, jakou jsem měla v osmnácti. Zhubla jsem čtyřicet kilo."

"To, co Halina Pawlowská nabízí, je normální, mnohonásobně dražší müsli tyčinka. Máme k dispozici rozbor, který to dokazuje," tvrdí Iva Málková z hnutí Stop obezitě. Koktejl se však na rozdíl od obyčejných levných müsli tyčinek báječně prodává.

Problém však spočívá ještě v něčem jiném. Koktejly a pilulky nejde brát donekonečna. Neobsahují sice látky, jejichž dlouhodobé užívání by tělu škodilo, ale časem to prostě každého omrzí. Budete pít pořád stejný koktejl každý den třeba dva roky?

"Pouze malé procento lidí pochopí princip a účel těchto instantních redukčních diet a v brzké době naberou více kil, než zhubli," tvrdí Iva Málková. Stručně řečeno - tablety a koktejly se mají užívat po dobu, než se člověk dostane na váhu, kterou by chtěl mít. Pak je má vysadit a váhu udržovat cvičením a zdravou stravou. To však vydrží málokdo.

Dietologové tomu říkají jo-jo efekt - váha po ukončení redukční diety se vrací k původní, popřípadě i vyšší hodnotě, takže výsledek diety je nulový, nebo dokonce opačný. Jenže o to přece výrobcům instantních diet jde. Znovu jste přibrali? Nevadí, tak si kupte znovu náš koktejl a zase zhubnete. A ti slavní, kteří zhubli? Reklamní smlouva je uzavřena na určitou dobu. Když jsou po roce zase oplácaní jako dřív, je to už jen a jen jejich problém.

Nadváha vadí i v opeře

"My jsme ta milá prasátka, vezměte si dámy kukátka, než začnete se bát," zpíval na jednom z koncertů Luciano Pavarotti. Snažil se tak obrátit v žert poněkud trapnou situaci z předešlého vystoupení, kdy se na jevišti pod jeho váhou rozpadl taburet.

Operní pěvec je pověstný tím, že sebou na turné vozil deset beden jídla. Klobásky, lasagne, mortadelu... Organizátoři věděli, že u apartmá vždycky musí být připravená spíž a několik lednic na jeho dobroty.

Jeho slovenský kolega Peter Dvorský je známý tím, že najednou spořádá celou kachnu. Ve světě opery se nad objemnými břichy a dámami rozměrů kredence donedávna nikdo nepozastavoval. Ale i tam začíná platit: všeho s mírou.

Příklad? Eva Urbanová. V Německu jí bylo naznačeno, že na určité role opticky nevyhovuje. Dáma na vrcholu své pěvecké kariéry se v té době už sama se svou váhou něco přes sto kilogramů necítila dobře. Začala užívat přípravky na hubnutí, samozřejmě na ně zároveň natočila reklamu a teď v rozhovorech hrdě připomíná, že zhubla pětašedesát kilo.

Přestože se o operních pěvcích říká, že hubnutí může uškodit jejich silnému hlasu, Urbanová prohlašuje, že poté, co zhubla, se jí zpívá daleko lépe. "U Evy Urbanové je podstatné, že na rozdíl od jiných, kteří se propůjčili k reklamě, opravdu vydržela. Je to tím, že podstatně změnila způsob stravování, způsob života, začala cvičit. Nečekala, že vše vyřeší zázračná tableta," míní Iva Málková.

Za pravdu jí dává i následující historka. Novináři se jednou ptali Marty Kubišové na její vztah k Heleně Vondráčkové. Jestli jsou kamarádky, co se jí na Heleně líbí a tak. Kubišová se rozpovídala, jak kolegyni obdivuje za její usilovnou výdrž, s jakou si udržuje postavu: "Vždycky, když na tohle téma přijde řeč a ptám se jí, jaké diety drží, Helena odpovídá: Nežeru."

Hubnou za peníze...



Petra Černocká



Přípravek: Bellissima Chrom Super Fit.

Slogan: "Mám štíhlejší a ladnější postavu, vypadám mladší. Zhubla jsem za tři týdny o deset kilo."



Petr Novotný



Přípravek: HCA.

Slogan: "Při této metodě se nemusíte omezovat a můžete jíst dle chuti."



Kateřina Brožová

Přípravek: nápoj Garcisbelt.

Slogan: "Samozřejmě nechci nabírat kilogramy, po miminku spíše naopak."



Halina Pawlowská

Přípravek: koktejl a tyčinky Ultra Fit´n Slim.

Slogan: "Hubnout, hubnout, hubnout, to je mé stálé téma."



Hana Gregorová



Přípravek: Chromaslim.

Slogan: "Je pravda, že se člověku hubne o něco líp, když mu za to zaplatí."

Radí, jak na to...



Helena Vondráčková

Řada lidí ji obdivuje, jak si udržuje postavu.

"Po páté hodině nikdy neotvírám ledničku."



Štefan Margita

Takzvanou Margitovu dietu popsal v řadě časopisů, je zveřejněná i na internetu. Stala se hitem a držely ji tisíce lidí.

"Ten zájem mě opravdu překvapil."



Lenka Kořínková

Je autorkou několika knížek o dietách.

"Rozlišuju květinkové a zvířátkové dny!"



Jak se dělá reklama přípravku na hubnutí



1. Firma osloví známou osobnost.

2. Sepíší smlouvu o propagaci výrobku. Dotyčný se zaváže, že za určitou dobu shodí určitý počet kilogramů, za což dostane částku, která se nepohybuje níž než milion korun.

3. Nafotí fotografie nebo natočí šot, ve kterém je jeho vzhled upraven tak, aby vypadal co možná nejtlustší. Používají se hrubé svetry se vzory a pruhy, které rozšiřují. Dobře vypadá, když se nacpou do širokých kalhot. Někdy se fotky ještě počítačově upraví. Do šířky, samozřejmě. Fotografie jsou zatím schovány.

4. Po určené době se dělají další snímky nebo televizní reklama. Vizážisté upraví hlavního aktéra tak, aby vypadal co nejhubenější. Pomáhá tmavé oblečení, zásadně bez vzorů, a make-up, který zeštíhlí tvář. Teprve pak reklamní kampaň začíná. Obě fotky nebo záběry jsou použity najednou, aby byl vidět co nejlépe rozdíl.

Renée Zellwegerová: Musím být tlustší!

Zatímco většina hereček urputně hubne, Renée Zellwegerová má opačný problém. Za hlavní roli v pokračování úspěšného filmu Deník Bridget Jonesové má slíbených čtyřiadvacet milionů dolarů. Podmínka: musí přibrat. Hrdinka je totiž poněkud obtloustlé, a tudíž nešťastné děvče. "Vím, jak na to," říká herečka, která se proslavila tím, že kvůli rolím se střídavě přejídá a hladoví. Před časem zhubla, aby zahrála barovou tanečnici v muzikálu Chicago. Teď má za úkol přibrat za šest týdnů nejméně dvanáct kilo. Takže, jak na to? Snídá Big Mac s hranolky a velkým mléčným koktejlem. Na oběd spořádá minimálně deset koblih pomazaných arašídovým máslem a pizzu. Večeři tvoří obvykle zase pizza nebo talíř špaget nebo maso s hromadou hranolků. Nejlépe prý zabírá, když se jí večer podaří sníst všechny varianty najednou.

