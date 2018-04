Paměť se zhoršuje s věkem, trénujte ji

Odborníci na paměť odhadují, že 50 procent všech lidí po šedesátce je postiženo takzvaným věkem ovlivněným zhoršením paměti. Po sedmdesátce tento počet stoupá nad 70 procent.

"Většina populace považuje problémy s pamětí za nevyhnutelné. Nedá se proti nim nic dělat stejně jako proti zhoršení fyzické kondice i duševních schopností. Pravdou však je, že pokud jde o naši paměť a její fungování, máme svůj osud víceméně ve vlastních rukou," vysvětluje lékař Jakub Hort z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Motol.

Jak zlepšovat paměť - učte se cizí jazyky

- hrajte šachy

- luštěte křížovky, sudoku

- pracujte s počítačem

- učte se básně

- čtěte

Pro poruchy paměti totiž obecně platí to samé co pro svaly. Když je používáme a posilujeme, jsou silné, pokud je nepoužíváme, atrofují a zmenšují se. S pamětí to je stejné.

"Na buněčné úrovni je totiž tvorba paměťové stopy doprovázena změnou tvaru zakončení nervových buněk s tvorbou nových bílkovin. Tento proces je možný v každém věku a i během onemocnění, ačkoli je zde významně omezen. Používáním a trénováním nervových zakončení udržujeme celý systém plasticity mozku v dobré kondici. Platí proto, že používáním a trénováním paměti si vytváříme rezervu pro případné onemocnění v budoucnu," vysvětluje odborník Hort.

Luštěte a čtěte

Jak tedy paměť cvičit, aby byla pořád v kondici? Není to tak složité: zajímejte se o své okolí a aktivně s ním komunikujte, čtěte knihy, poslouchejte hudbu, počítejte sudoku, luštěte křížovky, učte se novým věcem, hrajte šachy a bridž. Nezbavujte se svých zájmů a koníčků a snažte se pravidelně hýbat.

Poruchy paměti jsou časté ve stáří, ale mohou se vyskytovat již od středního věku. Některé z nich nejsou nebezpečné, jiné však mohou znamenat první příznaky onemocnění.

Mozek může být postižen zánětem, nádorem, cévním onemocněním, alkoholem, metabolicky, léky nebo se již může jednat o počínající Alzheimerovu chorobu, která je nejčastější demencí.