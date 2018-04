Žhavé trendy luxusní módy: oživlá Winehouse i výrazné bradavky

Ostatně haute couture uměním je, stejně jako sochařství či malířství. V tomto případě si výsledné dílo můžete obléci a máte-li dostatek financí, je i vlastnit.

Jako někteří sbírají obrazy, sochy či unikátní předměty, existují na světě lidé, kteří se obdivují jedinečným šatům a dělají si z nich sbírky. Haute couture je vrcholem v oblékání, i když se nemusí jednat o nositelné modely. Kouzlo spočívá v originalitě a dokonalému zpracování a dodržování přísných pravidel nastavených přímo obchodní komorou s centrem v Paříži.

Pouze několik málo módních domů a návrhářů na světě může označit svou tvorbu za haute couture. Pokud nemají ateliér v Paříži s minimálně 15 stálými zaměstnanci a neprezentují své kolekce dvakrát ročně na týdnu vysoké módy, nemají právo na ochrannou známku haute couture.

V současnosti má povolení tvořit haute couture pouze 25 módních domů, a to včetně přizvaných hostů, jejichž počet a jména se každou sezonu mění. Svého času dokonce ani značka Versace nedosáhla na titul haute couture, vrátila se po několika sezonách až nyní. V historii se nikdy žádný český návrhář mezi haute couture smetánku nedostal a pokud se někdo chlubí přívlastkem haute couture, pak zcela neprávem. Mimo Paříž se totiž vysoká krejčovina dělat nedá, nesplňuje požadavky a zavedené standardy, obchodní ani kvalitativní.

Zatímco tradiční haute couture kolekce od Chanel a Dior pro jaro – léto 2012 se vyznačují maximalistickou elegancí a nositelností, ostatní značky ukázaly extravaganci v čirém provedení. Snaha šokovat a upoutat co nejvíc pozornosti je pro nadcházející sezonu víc než typická.

O velký rozruch se postaral Jean Paul Gaultier, který svou jarní haute couture kolekci zcela zasvětil zesnulé zpěvačce Amy Winehouse. Oživil její typický styl oblékání i některé ikonické kousky z jejího šatníku, modelky nastylizoval do podoby rebelské umělkyně. Amy tak díky němu alespoň na pár minut během přehlídky ožila, což se ale neobešlo bez reakce. "Rodina byla uražena, nad fotkami v totálním šoku," uvedl pro britský list Telegraph Mitch Winehouse, otec zpěvačky.

Kolekce Jean Paul Gaultier Haute Couture jaro–léto 2012 inspirovaná Amy Winehouse

Přestože je dle svých slov otec Amy pyšný na svou dceru a její vliv na svět módy, v případě této přehlídky štěstím nezářil. Gaultier přetvořil modelky v mnoha případech do neuvěřitelné podoby, vyčesaná vosí hnízda, typické prodloužené oční linky a neopomněl ani cigarety a špatnou stránku divoké zpěvačky. A právě to se stalo trnem v oku celé rodině. Gaultier nezobrazil milovanou Amy v tom nejlepším světle, za to však zachoval autentičnost její osobnosti. Samotná kolekce vychází ze stylu 50. let, nabízí pouzdrové sukně, korzetové šaty, capri kalhoty a puntíky. Gaultier zůstal věrný své image a vlastnímu klasickému vzhledu.

Defilé módní přehlídky haute couture Alexis Mabille jaro–léto 2012

To Alexis Mabille vycházel ze slov básníka Marcela Prousta, že ženy, které se bojí barev, se neumějí oblékat. Mabillova kolekce hýří výraznými odstíny růžové, žluté, modré i oranžové, což ještě umocňují extravagantní klobouky ve tvaru obrovských květů. Monochromatický styling modelek jednotlivé barvy ještě zdůrazňuje. Extrémní vzhled modelek, mezi nimiž nechyběly jedna Česka a Slovenka, by na první pohled mohl případné zákaznice odradit. Při bližším zkoumání ale zjistíte, že Mabille vytvořil nádherné, elegantní šaty pro skutečné dámy.

Šaty z kolekce Franck Sorbier Haute Couture jaro–léto 2012

Franck Sobier našel inspiraci ve slavné soše Venuše Mélské, známé také jako Afrodita Milóská. Nádherné dílo z mramoru, vystavené v pařížském Louvru, se zrcadlí v Sobierových modelech. Netradičně vyhlížející korzety kopírují postavu a zdůrazňují ňadra do všech detailů, sukně vypadají jako tekoucí sádra. Toto téma se objevuje i na botách, které se jen stěží dají označit jako klasicky elegantní. Návrhář podal důkaz, že s látkou se dají dělat skutečné divy a opravdový luxus nemusí být jasně patrný hned na první pohled.

Pravým opakem barevně sporé kolekce od Sobiera jsou modely od Maurizia Galanteho. Ten ve své vizi haute couture použil téma květinové zahrady. Dynamické pojetí šatů překypuje pohybem, romantickou poezií a smyslností. Téma květin a jejich růstu využil návrhář především na extravagantních ozdobách hlavy i na samotném oblečení. Při detailnějším pohledu najdete drátky používané na podporu růstu popínavých rostlin v roli konstrukce saka. Na modelech značky Maurizio Galante je obdivuhodné množství ruční práce, právě ta z nich dělá skutečná umělecká díla.