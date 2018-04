Žhavé slunce prospívá i škodí. Jak se mu ubráníme?

Vedra dorazila i k nám a my pobýváme déle na slunci. Nabízíme tipy, jak se vyvarovat spálení kůže. Asi neexistuje nikdo, komu by slunce nedávalo chuť do života a nepřispívalo k dobré náladě. Také opálená pokožka zvedá sebevědomí a člověk se cítí tak nějak lépe.