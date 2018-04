Žhavá lázeň mrazí svátky

O Vánocích lidé hodně vaří, chodí na návštěvy, při nichž pijí spoustu kávy, a také hodně spěchají. Při tom polevují v pozornosti, kterou svým dětem jindy věnují. To, co se stalo loni Lucii, proto není ojedinělé.

Rizika kávových dýchánků

"Za opaření dítěte nesou obvykle vinu rodiče, protože nechají horkou tekutinu v jeho dosahu," míní Ludomír Brož, přednosta Kliniky popáleninové medicíny pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Nejmenší děti se nejčastěji opaří horkou vodou, na druhém místě figuruje černá káva, následují polévky, ohřívané mléko a čaj. Případ chlapečka s těžkými popáleninami, jenž usedl na plech s cukrovím, který maminka právě vytáhla z trouby a dala vychladnout na zem, je spíše kuriozitou. Oproti tomu dětí opařených sváteční kávou bývá dost.

"Mělo by platit, že ten, kdo právě popíjí jakoukoli horkou tekutinu, nebere dítě na klín. To totiž dělá nečekané prudké pohyby, jimiž člověku snadno vyrazí hrnek z ruky," upozorňuje docentka Veronika Benešová z Centra epidemiologie a prevence dětských úrazů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Batole nepatří ani na zem vedle stolu, na němž stojí horké občerstvení. Do nízkého stolku může strčit, z vysokého zase strhnout ubrus i s šálkem přímo na sebe.

Pozor, zabijačka

Ani při sebevětším vánočním spěchu není dobré nechávat dítě samotné v blízkosti sporáku, na němž se něco vaří na předních ploténkách. Vychládající velké hrnce zase rozhodně nepatří na podlahu do předsíně.

"Typické vážné zimní opaření si způsobují děti, které při hře couvají, zakopnou o hrnec se zabijačkovou polévkou a spadnou do něj po zadečku, tudíž nemohou rychle vstát. Opařené mívají nohy od kolen nahoru a celé tělo," konstatuje přednosta Brož.

Vařící voda ale nemusí číhat jen v kuchyňských nádobách. V nemocnicích končívají i děti, jimž rodiče napouštějí do vany nejprve horkou vodu. Když si pak na chvíli odběhnou třeba k telefonu, potomek nečeká a do připravované kouřící koupele vleze. Nezřídka se stává, že starší sourozenec při společné koupeli osprchuje mladšího horkou vodou.

Neváhat a chladit

Když už se taková nehoda stane, musí následovat rychlá pomoc: je třeba okamžitě strhnout oblečení nacucané žhavou tekutinou a postižené místo chladit studenou vodou či ledovými obklady do té doby, dokud uleví od bolesti. Chlazení musí být vždy přerušované, protože dlouhodobé působení nízké teploty by na tkáň mělo stejný účinek jako opaření a zranění by se prohlubovalo.

"V dosahu dětí by měla být jen voda, káva či polévka o teplotě do 60 stupňů Celsia, která kůži nepoškozuje nenávratně," doporučuje docentka Benešová.

O tom, zda stačí domácí první pomoc, nebo zda je nutné převézt dítě k lékaři, rozhoduje samozřejmě rozsah a hloubka opaření.

"Děti vážněji opařené a ty, které byly zasaženy v obličeji, potřebují vždycky odborný zásah. Při převozu by mělo být postižené místo dále chlazeno nebo alespoň překryto co nejčistší textilií, například vyžehlenou plenou či kapesníky," radí doktor Brož.

Ještě jedno by měli rodiče vědět: totiž že výsledek sebeúspěšnější léčby, či dokonce transplantace nikdy neodpovídá televizním seriálům, v nichž těžce popálení hrdinové získávají nové, krásně hladké tváře. S jizvami a odlišností náhradní kůže musí žít děti už do smrti.