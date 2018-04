Účesy, které vám uberou kila. Dejte vlasům objem na temeni a tupírujte

Výjimkou je asymetrické mikádo, které je v zadní části kratší a směrem dopředu se délka vlasů prodlužuje. Tím dodržíte pravidlo, že se silnějším obličejem byste měla mít vlasy v délce minimálně pod bradu.

Nejideálnější jsou pro vás polodlouhé a dlouhé vlasy, které fungují jako závěs - boční části obličeje schovají. To potvrzují i slova kadeřnice Niny Krajčo z pražského studia Bomton Loft. "Střih by měl mít užší formu, neměl by být příliš krátký na krku. Vyvarujte se objemu do stran, naopak doporučuji dodat objem na temeni hlavy. Zásadní chybou, kterou ženy dělají, jsou příliš krátké vlasy na krku nebo účes, který je příliš prostříhaný. Slušivé pro silnější ženy bude mikádo nebo například sestříhané dlouhé vlasy."

Sestříhání prodlužuje

Zapomeňte na vlasy zastřižené do jedné roviny, sestříháním se obličej opticky prodlouží. Vyvarujte se i ostře střižené ofiny, která se hodí více pro podlouhlý obličej, zatímco vašemu obličeji by mohla dodat na kulatosti.

Při foukání pamatujte na to, že vlasům byste měla dodat objem hlavně v jejich zadní části a na temeni. "Není třeba dodávat bohatost účesu do jeho stran, tam by měl působit spíše dlouze," říká Nina Krajčo. Slušet vám budou i vlnky, které váš obličej zjemní. Na tupírování na temeni pamatujte, i když si budete česat drdol či culík. Dobré je z něho do obličeje spustit pár pramínků.

Zeštíhlující melír

Co se týká barvení, hodí se pro vás melír, kdy vertikální proužky prodlouží obličej. Kontrastní odstín volte decentně, zapomeňte na barevná 'oživeníčka' ve stylu růžový flek nad čelem.

Jaký názor má odbornice na trend, kdy silnější ženy nosí krátké účesy s výraznou barvou? "Křiklavé barvy jsou často invencí kadeřnic při snaze udělat z ženy s tvary "čupr ženskou". Co se týče výběru barev, je to stejné jako u lidí bez nadváhy - buď jste typ na výraznější barvy, nebo ne," říká kadeřnice Krajčo.

Jestli hledáte inspiraci, zpěvačka Adele je ideální volba. Svá kila navíc umí nosit.

Tupírujte

Natupírované vlasy stažené do drdolu vytváří dojem bohatosti a objemu a obličej díky nim působí menším dojmem. Pro zjemnění orámujte tvář prameny, zúží se.

Dodejte objem

Když chcete něco zmenšit, musíte jinde přidat. V případě kulatého obličeje má být bohatost přesunuta na zadní části hlavy a vlny jsou ideální volba - zjemňují.

Kamuflujte

Odhalený obličej? Proč ne, když vlasy natupírujete, a abyste zakryla silnější šíji, přehodíte si cop přes rameno. Všimněte si taky, že díky výrazným očím se soustředíte na střed obličeje a nevnímáte zbylou část.