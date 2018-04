Zeptaly jsme se mužů: Kde žijí nejhezčí ženy na světě?

Jan, 26 let, student, zadaný

Kdyby nejkrásnější ženy žily v Americe, jmenovala by se moje přítelkyně Jenny a žil bych na Floridě. Kdyby nejkrásnější ženy žily ve Francii, jmenovala by se moje přítelkyně Camillé a každé ráno bych se procházel po Champs-Élysées, ale protože se má budoucí manželka jmenuje Světlana a bydlíme v Olomouci, tak je jasné, že jsem patriot. A známá fráze, že nejkrásnější ženy jsou Češky, ta pro mě není vůbec otřepaná.

Ondřej, 30 let, novinář, svobodný

Nejhezčí slečny žijí zřejmě v Japonsku, Číně a Koreji. Líbí se mi jejich drobné postavy a bohaté, krásné účesy. Více o sebe pečují, zachovávají si dlouho mladistvý vzhled. Člověk se často otočí i za maminkou s dvěma dětmi, což se u nás moc nestává. Na druhou stranu je to ale spíše vábení exotikou, která je vždycky přitažlivější než zažitá všední realita. Nakonec bych stejně zvolil Česko.

Radek, 35 let, podnikatel, ženatý

Projel jsem už velký kus světa a po studiích jsem se dostal skoro na všechny světadíly, ale nikde jsem neviděl tolika krásných žen pohromadě jako v Budapešti. Není to ani vytříbeným stylem, jaký lze vidět u Italek, ani přirozenou krásou fyzickou příznačnou pro Slovenky, ženy z Budapešti prostě UMÍ

být krásné.

Jakub, 24 let, student, svobodný

Na prvním stupni základní školy jsem zjistil, že tou "nej" holkou na světě je Markéta ze 3.B. V sedmé třídě, když Pavlíně spadly na školním výletě plavky, jsem zase musel přehodnotit žebříček ženské krásy. Když jsem se pak před maturitou líbal s opilou Miladou, doprovázel domů Ivetu a trávil jsem bezesné noci plné romantických myšlenek o Hance, měl jsem o nejkrásnějších dívkách jasno. Dnes jsem možná dospělejší a určitě jsem protřelejší a můžu říct, že nejkrásnější ženy nejsou v Čechách, v Maďarsku, ani v Americe. Nejhezčí a nejúžasnější dívky jsou zkrátka tam, kde si je, my muži, najdeme a objevíme. Jedinou pravdivou a nejrozumnější odpověď na danou otázku nám už skoro 30 let zpívá Standa Hložek a jeho kamarád Petr!

Jindřich, 24 let, student, svobodný

Nejhezčí holka žije určitě na Aljašce. Její taťka jezdí s náklaďákem a máti zůstala doma v USA. Je původně z Ameriky, kde žijou holky z celýho světa. Není přehnaně vyzáblá, ale taky toho moc nesní. Ráno se umyje ve sněhu a chodí v bundě s kožíškem kolem krku. Má čistou větrem ošlehanou pleť a trochu zacuchané vlasy. Ta se fakt asi nestará o to, jestli se podobá holkám z časopisu.

Petr, 50 let, novinář, ženatý

Nejhezčí jsou Češky, pak asi Švédky a Kazašky. Poznáte to, když jdete po ulici. U nás je neuvěřitelně vysoká hustota hezkých a většinou i docela milých bab. Češky z Čech jinak prominou, mám pocit, že tato skvělá koncentrace ještě víc houstne, čím víc jdu na východ a zejména severovýchod naší země. Není v tom žádný patriotismus nebo české zápecnictví. Říkám to s plným vědomím a svědomím i poté, co jsem prošel skoro půlku světa (více čtěte zde).

Ludvík, 44 let, provozní, ženatý

Nejkrásnější ženy jsou podle mě Brazilky. Byl jsem v této zemi jen jednou, ale nikdy na to nezapomenu. Byl jsem zcela šokován tím, jak ženy umějí být ženami a nestydí se za to. Myslel jsem si, že budu poznávat památky a zvyklosti, ale místo toho jsem s otevřenou pusou seděl na pláži a zíral. Je pravda, že to na žádnou nezabralo, ale to už je jiný příběh. Prostě nejkrásnější ženy byly tenkrát na té pláži!