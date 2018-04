Už víme, co mužům vadí na ženách při sexu: bombarďáky i přehrávání

Co vám při sexu vadí a zdráháte se to vyslovit?

Pavel, 52 let

Původně jsem chtěl napsat, že nic, protože jsem už dlouho nezažil nic, co by mi vadilo. Ale zavzpomínám-li, pak mi vadí:

Když je to nebaví.

Když nevoní.

Když jsou pasivní.

Když jsou hloupé a pozná se to i při sexu.

Když se bojí, že se vzbudí děti.

Aleš, 35 let

Vadí mi, když:

Je zřejmé, že ji to nebaví, a chce, ať sex co nejdříve skončí.

Si často nechce obléknout to, co vyžaduji, například kozačky či silonky.

Některé ženy nemají rády anální sex, nebo se orálu věnují jen s odporem.

Nechtějí souložit vůbec.

Při orálním sexu koušou.

Artur, 54 let

Absolutně nejhorší je, když dotyčná zapáchá (potem, smažila hranolky, levným parfémem).

Stejně nechutné jsou lupy. Nemytá dámská hlava odplaví zbylé erotické myšlenky, které ještě zbyly.

Neoholené přirození je otázkou vkusu, i když nepůsobí nijak zvlášť eroticky, ale knírek, chlupaté nohy nebo podpaždí je absolutní tragédie.

Neostříhané a nenamalované nehty u nohou se dají těžce snést, ale žluté a rozpraskané paty… sorry dámy, to je fuj!

Schůzka začíná úsměvem a dialogem, takže zkažené nebo chybějící zuby doprovázené ústním zápachem potopí veškerou romantiku.

Antisexuálně působí dámské podkolenky, jestli pěkně stál, tak po zhlédnutí podkolenek tělové barvy už zaručeně nestojí.

Odpudí mě také babičkovské spodní prádlo, myslím celou sadu - podprsenku a kalhotky.

Pokud jste se, dámy, v časopise dočetly, že punčochy oživí “atmosféru” a odvážně je natáhly, rozdováděně tleskáme! Nevolte však punčocháče natažené až po bradavky, mužnost by sjela dolů.

Máte rády boty a my též! Ale do postele jsou vhodné pouze některé modely, ty na vysokých šteklech. Můžete na nich pajdat, ale když už je máte nazuté, vplujte v nich až do postele!

Franta, 53 let

Jestli muži něco při sexu vadí a zdráhá se to říct, tak je pěkné jelito. Pak se musí smířit třeba s tím, že žena:

Při sexu kvičí.

Nosí babičkovské bombarďáky.

Páchne.

Přehnaně bolestivě kouše.

Okamžitě po sexu vyráží za očistou.

Odejde při sexu na WC a ještě si nechá otevřené dveře.

Je přehnaně pasivní, nebo prudérní.

Teoreticky všechno zná, ale skutek utek.

Mirek, 66

Nemám pocit, že by mi vadilo něco, co by stálo za to, abych nad tím přemýšlel.

Petr, 54

Odpověď je složitá, protože se zásadně liší podle toho, zda máš v posteli holku na jednu noc, zda je to příležitostná milenka, či milenka trvalejší... Nicméně občas je dobré dotyčné sdělit:

Že by se měla jít ještě jednou osprchovat.

Že je sice hezké, ze si ho vzala do pusy, ale je to tragédie.

Že vzdychá a křičí, ale že by i eunuch poznal, že hraje.

Že mi vadí, když mě uspokojuje palcem a ukazovákem.

Že bych byl raději, kdyby semeno spolkla.

Vadí, když pět sekund po jejím orgasmu vyhrkne: A teď ty!

Že když se chce po orálním sexu naschvál líbat dřív, než zmizíš do koupelny.

Richard, 35

Nejvíc mi vadí, když má žena tendence se zlobit kvůli věcem, které jí děláš jen proto, že jí přijdou příliš „prasácky“, a to i přes to, že ji očividně vzrušují. Je to „sexuální pokrytectvi“. Vadí mi to, ale zdráhám se jí to říct, protože by se styděla ještě víc...

Marek, 36

Nemám rád:

Dirigování všeobecně, přílišnou aktivitu spojenou se sekýrováním.

Zápach, který se nedá nazvat vůní.

Nadměrnou submisivitu, rovnající se nehybnému dřevu.

Používání zdrobnělin, například kocourku, cukroušku, hele, pimprdlíček!

Neochotu polykat spojenou s jeho demonstrativním pliváním a vykašláváním.

Velký zadek a tlusté boky.

Honza, 53

Vadí mi hlavně lenost, ignorance a nezájem. Samozřejmě se to týká spíše dlouhodobých partnerek a manželek, které občas dávají najevo, že si raději něco hodnotného přečtou, nebo se podívají na nějakou blbost v televizi. A proč se to našinec obává říct? Protože konstruktivní kritiku většinou snášejí špatně a sex je ještě horší, nebo častěji vůbec žádný.

Názory mužů posbíral Marcus Wang, který se ve volném čase věnuje psaní a portrétové fotografii.

Marcus, 53

Vadí mi, když partnerka:

Při styku připomíná jinou mou lásku, o které ví z dřívějška, a vyžaduje ujištění, že je lepší.

„Pohlavkuje“ při pohybech svými špeky tak, že rytmicky pleskají.

V poloze na koni mi vrazí facku a domnívá se, že mě tím rozjede. Nemůžu se pak soustředit a čekám, kdy přiletí další rána.

Zívá a vyjmenovává, co je třeba udělat nebo koupit, až skončíme.

Vydává pokyny: sedni, lehni, klekni si.

Srovnává se s ostatními. Nevěří, že neplesám radostí nad jejím umem, který všichni ostatní zbožňovali.

Vede obecně blbé řeči a otázky, například: Jak to chceš?

Při všech těchto bodech si pokaždé myslím, že žádné příště nebude. Ale po týdnu mě to obvykle přejde…