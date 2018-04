Ženy žijí déle než muži

Téměř sedm let činí rozdíl mezi průměrnou délkou života, který čeká českou ženu a českého muže. Proč ženy žijí déle? Délka života to ukazuje jasně: české ženy se průměrně dožívají zhruba 78 let, muži necelých 72. Není to přitom jen české specifikum, podobný rozdíl je vidět všude na světě.