Ženy zbytečně umírají na nádor čípku

Jak často chodit ke gynekologovi? Jak mají vypadat prohlídky u gynekologa, radí pražská gynekoložka Alexandra Stará. • V 15 letech, jen jsou-li potíže

Gynekologové už upouštějí od rutinního preventivního vyšetřování patnáctiletých dívek. Ty by měly na vyšetření přijít jen tehdy, pokud do tohoto věku nedostanou menstruaci, případně je trápí jiné zdravotní problémy. • Jak často chodit?

Preventivní gynekologické vyšetření by žena měla podstoupit jednou ročně. Vyšetření jednou ročně je nutné, pokud má lékař včas zachytit případný rozvíjející se karcinom děložního čípku. • Co je součástí prohlídky?

Dobrý gynekolog se snaží orientovat v celkovém stavu ženy, nesleduje pouze gynekologické záležitosti. Měl by například měřit krevní tlak. • Platí mi to pojišťovna?

Péči gynekologa hradí zdravotní pojišťovny včetně preventivní prohlídky jednou za rok. Oficiálně přitom není možné připlatit si nadstandard, ale někteří lékaři vybírají peníze například formou příspěvku na provoz ordinace a podobně.