První dáma Novotná rozdávala vybavení Hradu, pak ho musela uhradit

Božena Novotná se narodila v únoru 1910 do chudé dělnické rodiny v Letňanech, které tehdy ještě nebyly součástí Prahy. Ve stejné obci přišel na svět rovněž její manžel Antonín Novotný, který se na podzim 1957 stal trochu překvapivě třetím „dělnickým“ prezidentem.

Mladá Božena se se svým Toníkem, jak mu říkala, seznámila v proletářském tělovýchovném spolku. Brali se na konci roku 1929. Museli, za tři měsíce se jim narodil syn.



Božena Novotná žila spíše uzavřeným životem, veřejně skoro nevystupovala, jen když to vyžadovaly povinnosti manželky prezidenta. Nejraději byla doma, celý život se starala o svého muže. Jako první dáma dohlížela i na to, aby dostal včas snídani. I na Hradě zůstala prostou ženou z vesnice, a když nechala vyměnit starý nábytek po prezidentu Masarykovi za moderní, vypadalo to jako pěst na oko.

Pokud si oblíbila nějakého hradního zaměstnance, klidně mu na Hradě uspořádala svatbu. Svým návštěvám ráda dávala dárky, byť byly státním majetkem. Jedné přítelkyni se například líbila orchidej, a tak jí Novotná věnovala květinu i s drahou vázou. Když pak na jaře 1968 musel Novotný prezidentskou funkci opustit, hradní kancelář dala manželům všechny rozdané věci k úhradě.

Nucený odchod svého muže Božena Novotná špatně nesla, brala to jako křivdu. S manželem pak žili ve vile na Smíchově. Když Antonín v lednu 1975 zemřel, zhroutil se jí svět. Ještě více se uzavřela do soukromí, byla zatrpklá, skoro s nikým se nescházela. Zemřela o pět let později.

