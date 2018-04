Ženy se líčí po vzoru modelky s vitiligem, ta je ráda za osvětu

Harlowová si se svou poruchou, kterou způsobuje nedostatek melaninu, prožila těžké chvíle hlavně v době dospívání. Přezdívky „zebra“ nebo „stračena“ byly na denním pořádku.

Snímky zdravých bílých žen napodobujících její vzhled na internetu tak vzbudily vlnu kritiky. Diskutéři je považují za vysmívání, navíc jim vadí, že se bělošky líčí na černošky.

Ženy napodobují vzhled modelky, která trpí vitiligem.

„Jenom bílí lidé si mohou myslet, že je v pořádku dělat si černý obličej s vitiligem jen proto, že je to cool,“ napsal uživatel Moc na Twitter.

Sama modelka se ale žen zastala a má z jejich počínání radost. „Když chce někdo plnější rty nebo větší zadek nebo kudrnaté vlasy nebo copánky, neznamená to, že nám krade naši kulturu. Všimli jste si, že tyhle věci, které byly dřív vysmívané, dnes lidé milují touží po nich?“ píše modelka.

„Nikdo tu nechce „ukrást“ náš vzhled. Když černoška nosí modré kontaktní čočky a vyžehlené vlasy, neznamená to, že chce být bílá. A když běloška nosí copánky a nechá si dát injekci do rtů, neznamená to, že chce být černá,“ vysvětlila těm, kteří píší o rasismu.

Podle Harlowové je to naopak projev lásky a obdivu k odlišnému vzhledu. „V době, kdy se toho děje tolik negativního, prosím neobviňujte ty, co ukazují lásku a uznání z nenávisti,“ vyzvala všechny kritiky. Podle ní jí tím ženy ukazují podporu a je jim vděčná, že šíří do světa povědomí o problému, kvůli němuž proplakala řadu nocí.