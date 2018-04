Ženy se dočkají své ´viagry´

"Gratuluji všem českým ženám i dívkám. Po dvou tisících letech je konečně na světě přípravek, který jim přinese stejné erotické prožitky jako mužům. Navíc je zbaví i potíží s chutí na sex, protože zvyšuje libido. Nepochybně jde o revoluci v ženské erotice," prohlásil o ArginMaxu populární sexuolog Radim Uzel.

Uzel tvrdí, že ženy konečně přestanou mít pocit odstrčenosti. Doposud byly totiž vynalezeny pouze léky pro muže, které jim zlepšovaly erekci a odstraňovaly problémy s impotencí.

"Fantastické je právě to, že pilulka je pro muže i ženy. Snad každý kluk kdysi snil o tom, že svojí přítelkyni nasype kouzelný prášek do kafe, aby byla povolnější. Dnes můžu zvolat: Už je to tady," řekl Radim Uzel.

CO JE ARGINMAX - přírodní přípravek pro ženy i muže pro povzbuzení sexuálního prožitku - byl vyzkoušen a prodává se v 35 zemích světa (napří. Británie, Irsko, Švédsko, USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Japonsko, Mexiko), Česko je 36. zemí - hlavní účinné složky jsou aminokyselina L-arginin, extrakt z listu jinanu dvoulaločného a extrakt z kořene ženšenu pravého - jak funguje: zlepšuje prokrvení pohlavních orgánů; u ženy se také příznivě projevuje lepším prokrvením kůže (kůže je lépe vyživována) a mozku (zlepšení v procesu soustředění, myšlení a pamatování) - předpokládaná cena 650 Kč

Na rozdíl od populární viagry, o níž sexuolog tvrdí, že "zachránila" české muže, nebudou ArginMax předepisovat lékaři. Na trhu bude volně v prodeji, protože není registrován jako lék, ale jako potravinový doplněk.

Radim Uzel uvedl, že skutečná účinnost je doložena nikoliv fámou či ústním podáním, ale medicínsky nejvíce respektovaným důkazem – dvojitým slepým pokusem. "Není divu, že tento preparát doporučují i nositelé nejzvučnějších jmen v lékařské sexuologii – renomovaní autoři z USA," řekl Radim Uzel.

Například profesorka šéfka oddělení gynekologie a porodnictví ve Stanfordské univerzitní škole lékařství Mary Lake Polan, která ArginMax podrobila studii, napsala v časopise Journal of Sex & Marital Therapy, že u žen účastnících se studie se výrazně zlepšila sexuální touha a spokojenost se sexuálním životem. „Nemáme sice pro ženy žádný zázračný lék, ale ArginMax je určitě možnost, jak se sexuálními problémy bojovat, je to opravdový produkt s opravdovými hodnotami,“ uvedla profesorka Mary Lake Polan.

Radim Uzel dodal, že ArginMax může bez obav doporučit všem mužům i ženám, protože nemá žádné vedlejší účinky. "To je velmi pozitivní, protože viagra byla, jak známo, nebezpečná pro kardiaky. Jako profesionál jsem při doporučování léčiv velmi opatrný. Nikdy bych nedoporučil přípravek, o jehož kvalitě nejsem stoprocentně přesvědčen. Proto jsem velmi podrobně prostudoval metodu výzkumu tohoto léku a samozřejmě i jeho složení. Myslím, že tady jde o naprosto bezpečný přípravek a bez obav bych jej klidně dal i těhotným nebo kojícím ženám," konstatoval Radim Uzel.

"Samozřejmě, že i tento preparát se musí vzít v pravý okamžik s pravým člověkem. Pokud si někdo vezme viagru, lehne si na kanape a bude čekat, až se mu ztopoří penis, tak se nestane nic, a bez erotického podnětu může čekat do soudného dne. To platí i o ArginMaxu. Sex je vždy záležitostí zamilované dvojice," poznamenal sexuolog.