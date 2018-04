Ženy s poruchou štítné žlázy mohou porodit děti s nižším IQ

"Jestliže těhotné ženy trpí hypotyreózou, je možné, že to poznamená výkon jejich dětí při testech inteligence," tvrdí vědci, kteří spolupracují s Nadací pro zkoumání krve v americkém městě Scarborough, v posledním vydání časopisu New England Journal of Medicine.

Štítná žláza je uložena po stranách hrtanu a sahá k začátkům průdušnice. Skládá se ze dvou laloků spojených můstkem a produkuje hormony, které kontrolují metabolismus v tkáních a růst.

Studie týmu pod vedením doktora Jamese Haddowa vychází ze srovnávání výsledků při testech inteligence sedmi až devítiletých dětí, které se narodily 124 zdravým ženám, s výsledky jejich vrstevníků, které přivedlo na svět 62 matek trpících sníženou činností štítné žlázy.Haddowův tým tvrdí, že děti matek se sníženou činností štítné žlázy měly průměru o pět stupňů nižší IQ než děti žen, které hypotyreózou netrpěly. Osmačtyřicet dětí matek ze skupiny žen trpících hypotyreózou mělo o sedm procent nižší IQ, 19 procent dětí mělo IQ nižší než 85 bodů a jen pět procent mělo stejně vysoký IQ jako děti žen, které sníženou činností štítné žlázy netrpěly. Obvyklý výsledek při testech IQ je 100 bodů.

Vydavatel časopisu doktor Robert Utiger napsal, že předtím, než by těhotné ženy byly pravidelně sledovány, by bylo vhodné je upozorňovat, že poruchy činnosti štítné žlázy lze korigovat přidáváním jódu do soli a jiných potravin, protože tento prvek je podstatný při vytváření hormonů štítné žlázy podstatný.