Ženy s plnějšími rty vypadají mladší, tvrdí vědci

Uvádí se to ve studii, která byla uveřejněna v časopise PLoS One.

Studie, do níž bylo zahrnuto 250 žen, včetně několika dvojčat, odhaluje, že tenké rty jsou spíše genetickým rysem než výsledkem vlivu životního prostředí. Vědci u žen kolem šedesátky zjistili velké rozdíly ve velikosti rtů. Růžová část nejtenčích rtů měřila tři milimetry od horního okraje horního rtu k dolnímu okraji spodního rtu, zatímco nejplnější rty mezi šedesátnicemi měřily 2,2 centimetru.

Dalšími znaky prozrazujícími stárnutí, které jsou zřejmě geneticky dány, jsou šedivějící vlasy. Ale vrásky, pokožka poškozená sluncem a stařecké skvrny jsou ovlivňovány jak genetickými faktory, tak životním prostředím. "Když jsme identifikovali lidi, kteří vypadají na svůj věk mladší, zarazil nás rozdíl v jejich rtech," řekl spoluautor studie David Gunn.

"Je to rys, který je přísně geneticky dán a relativně snadno měřitelný." Experti vědí, že rty dosahují největšího objemu v časné dospělosti. U mnoha lidí se rty začínají zmenšovat mezi třicátým a čtyřicátým rokem a mohou vizuálně přidávat na věku. I když operační řešení a vpichování botoxu mohou být efektivní cestou ke zvětšení velikosti rtů, experti se rozcházejí v názoru na to, zda je to přesvědčivý rozdíl. Problémy mohou být také s kolagenovými nebo silikonovými implantáty. Ženy středního nebo vyššího věku mohou podle Gunna implantáty do tenkých rtů dosáhnout jen malého efektu. "Vypadá to podivně, když se nepočítá s vrásčitou tváří," řekl.