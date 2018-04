Ženy s delším prsteníčkem jsou lepší sportovkyně

Ženy s prsteníkem delším než ukazováčkem by měly být výtečnými sportovkyněmi a měly by zvládnout především běh a s ním spojené sporty, jako fotbal a tenis.

Britové to zjistili během největší studie zaměřené na ruce více než šesti stovek dvojčat ženského pohlaví ve věku od pětadvaceti do devětasedmdesáti let.

"Měřili jsme délku jejich prstů a srovnávali ji s životními sportovními výkony," řekl autor studie, profesor Tim Spector s tím, že mají ženy běžně prsteník kratší nebo stejně dlouhý jako ukazováček, zatímco u mužů je prsteník většinou delší.

"Zjistili jsme, že ženy s prsteníkem delším než ukazováčkem dosahují lepších sportovních výkonů. Jde jim skvěle především běh. Díky našemu objevu mohou trenéři snáze najít mezi dívkami ty sportovně nejtalentovanější," dodal profesor Spector