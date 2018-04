Ženy s Crohnovou chorobou nafotily sexy kalendář, za vývod se nestydí

Všechny ženy v kalendáři mají za sebou operaci, při níž jim lékaři odebrali kusy střeva a udělali umělý vývod. Za sáčky, do nichž vývod ústí, se lidé často stydí a schovávají je. Tyhle ženy se jim rozhodly ukázat, že se za nic stydět nemusí.

Nejsou první. Loni si na internetu získala tisíce fanoušků Britka Bethany Townsendová, když zveřejnila svou fotku v bikinách. Reakce byly tak pozitivní, že to dívce dodalo sebevědomí, aby se pokusila o kariéru modelky (více čtěte zde).

Dalším příkladem byl kulturista Blake Beckford, který s vývodem nepřestal cvičit a dotáhl to na fitness modela.

Dámy z kalendáře nyní následují jejich příklad. „Vím, že je spousta žen, které se nechtějí svléknout před svým partnerem, protože si nevěří, takže doufám, že jim tento kalendář pomůže se sebevědomím,“ říká osmadvacetiletá Sam, které diagnostikovali Crohnovu chorobu před dvěma lety.

„Nejdřív jsem doufala, že to mohou spravit směsí léků zahrnujících steroidy, ale bohužel to nefungovalo. V roce 2014 jsem podstoupila operaci, při níž mi odebrali kus střeva. Tehdy mě varovali, že to může skončit i vývodem, ale operace dopadla dobře,“ popsala Sam.

Crohnova choroba Zánětlivé poškození střeva, nejčastěji na konci tenkého střeva. Zánět se objevuje po celé šířce stěny. Tím dochází ke zjizvení, zúžení průsvitu střeva a může dojít až k neprůchodnosti. Důvody vzniku této choroby nejsou dosud zcela objasněny. Nejčastěji experti hovoří o tom, že je to nepřiměřená obranná reakce na některé složky potravy a bakterie ve střevě.

Po třech dnech se ovšem do nemocnice musela vrátit, protože jí střevo prasklo a vývodu už se nevyhnula.

„Patřím k těm šťastnějším, protože mám dlouholetého partnera, budeme se za měsíc brát, takže mám velkou podporu. Ale vím, že mnoho žen v mé situaci se bojí i vyjít ven,“ dodala.

Výtěžek z prodeje kalendáře půjde nadaci Purple Wings, která podporuje lid trpící různými chorobami střev.